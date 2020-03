EURO 2020 : les billets resteront valables en 2021

C’est l’une des conséquences collatérales du report de l’EURO 2020 à 2021 ; les milliers de supporters qui avaient déjà réservé leur précieux sésame se retrouvent dans l’expectative et avec bon nombre de réservations désormais inutiles.

Une bonne nouvelle toutefois : les billets déjà achetés resteront valables pour l’an prochain. L’UEFA l’a fait savoir au travers d’un communiqué, mardi après-midi. Voilà de quoi atténuer quelque peu la tristesse de l’annulation, même si les hôtels et autres vols déjà réservés le seront probablement à perte.

Les championnats nationaux pourront se poursuivre jusqu’en juin

Les supporters ne seront toutefois pas privés de football. Si la situation sanitaire le permet, les championnats nationaux reprendront, pour s’achever au mois de juin. Cette demande émanait de plusieurs pays, comme l’Italie et l'Allemagne, par exemple.

L’UEFA s’est donc montrée à l’écoute et a choisi de donner la priorité aux championnats domestiques, mais également aux compétitions de clubs, qui pourront, elles aussi, bénéficier d’un délai plus confortable. Ainsi, les finales de la Champions League et de l’Europa League seront disputées fin juin.

Enfin, pour ce qui est des compétitions professionnelles en Belgique, la Pro League est en train d’étudier différents scénarios.