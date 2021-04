Euro 2020 : Karim Benzema veut revenir en équipe de France, Deschamps ne serait pas le problème

Stephan Streker : "On a le droit de dire que Benzema est meilleur que Lukaku" - La Tribune -... Années après années, semaines après semaines, Romelu Lukaku réalise des performances impressionnantes, avec de superbes statistiques à la clé. Malgré tout, il conserve de nombreux détracteurs. Pas d’explications sensées à cette constatation, il y a certains joueurs qui ne feront jamais l’unanimité. Excès de confiance dans les interviews, problème avec l’homme plutôt que le joueur… difficile de savoir ce qui nourrit les critiques à l’encontre du meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges. "On peut mentir sur les chiffres mais les chiffres ne mentent pas", résume très bien Thierry Luthers. "Son volume de jeu a fortement augmenté", précise notre journaliste. "Si on le compare à Karim Benzema par exemple", lance Nordin, "le Français n’a pas sa puissance, et lui n’a pas la technique de Benzema. Chaque attaquant est différent. Il faut arrêter de dire que Lukaku doit avoir tout. C’est impossible d’avoir tout." Stephan Streker ne partage pas tout à fait cet avis : "On a le droit de dire que Benzema est un meilleur attaquant que Lukaku. Footballistiquement, je pense que Benzema est un meilleur joueur que Lukaku." Philippe Albert est convaincu par le Lukaku actuel : "Je pense que c’est devenu un joueur complet grâce à sa volonté de progresser. Techniquement il a progressé énormément même si ce n’est pas encore parfait. Dos au but, il n’a rien à envier à personne. Il fait mieux jouer certains joueurs de son équipe." Le mot de la fin revient à Nordin Jbari, qui décrit un Romelu Lukaku très respectueux, mais malgré tout très confiant : "Pour être un grand attaquant il faut avoir cette confiance. Il faut croire qu’on est le meilleur où on n’est pas un grand attaquant."