Euro-2020: Allemagne-Pays-Bas, principal choc des qualifications

L'Allemagne et les Pays-Bas s'affronteront dans le groupe C pour la seule véritable affiche choc des qualifications de l'Euro-2020 de football disputé dans douze pays différents, au terme du tirage au sort effectué dimanche à Dublin.

Les champions du monde 2014 se trouvaient dans le second chapeau, tandis que les Pays-Bas étaient têtes de série lors de ce tirage au sort qui a également placé l'Irlande du Nord, l'Estonie et le Belarus dans ce groupe, qui est le plus relevé. Les champions du monde français seront eux dans le groupe H, opposés à l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre.

Dans les autres groupes, l'Angleterre se retrouve dans le groupe A avec la République Tchèque, la Bulgarie, le Monténégro et le Kosovo.

Le tenant du titre portugais est dans le groupe B avec l'Ukraine, la Serbie, la Lituanie et le Luxembourg avec quelques beaux duels en perspective.

Dans le groupe D, la Suisse, le Danemark, la République d'Irlande, la Géorgie et Gibraltar. Les vices-champions du monde Croates sont accompagnés de la Croatie, du Pays de Galles, la Slovaquie, la Hongrie, et l'Azerbaïdjan dans le groupe E.

Des matches intéressants auront sans doute lieu aussi dans le groupe F avec six équipes. L'Espagne, la Suède, la Norvège, la Roumanie, les Iles Féroé et Malte.

Le groupe G est composé de la Pologne, l'Autriche, Israël, la Slovénie, la République de Macédoine, la Lettonie.

Le groupe I est celui des Belges.

Dans le groupe J, l'Italie et la Grèce s'affronteront. Ainsi que la Bosnie Herzégovine, la Finlande, la Grèce, l'Arménie, le Liechtenstein.