Euro 2000, Zidane : "On avait une meilleure équipe qu'en 98"

Il y a 20 ans les Bleus, champions du monde en titre, remportaient l’Euro 2000 après une finale incroyable face à la Squadra Azzura. Zinédine Zidane est revenu sur ce tournoi où la France a confirmé son statut. D’emblée Zizou annonce la couleur. En 2000 l’équipe de France est arrivée à l’Euro avec de solides ambitions. " On était champions du monde. On était costaud. On est arrivé avec une équipe à maturité. On avait tous, deux ans de plus. Les joueurs évoluaient dans les meilleurs clubs européens. On venait avec beaucoup de confiance et ça s’est vu dès le début du tournoi. Cela sans prétention. On savait que la compétition allait être difficile, mais on avait une bien meilleure équipe qu’en 1998 et d’ailleurs on a fait un meilleur tournoi qu’à la Coupe du monde".

La Roja en 1/4 de finale En phase de groupe les Bleus s’imposent face au Danemark et à la République Tchèque, avant de s’incliner contre les Pays-Bas qui terminent premiers du groupe D. Les Bleus affrontent l’Espagne en 1/4 de finale du tournoi. "On a maîtrisé notre sujet. On a toujours mené. L’Espagne était une belle et grosse équipe et j’ai un très bon souvenir de ce match". Les Français mènent 2 buts à 1 et les Espagnols héritent d’un penalty dans les arrêts de jeu. "Y avait Fabien (Barthez) dans les buts et donc ça aide. Et puis à cette époque-là on se faisait confiance les uns les autres" C’est Raul qui s’élance pour transformer ce penalty. Et il rate l’occasion de revenir au score en tirant au-dessus du but de Fabien Barthez. "En général un penalty on le cadre. Quand on ne le cadre pas c’est qu’on a peur du gardien. On essaie de la mettre le plus près du poteau"

Le Portugal en 1/2 Les Bleus affrontent, en 1/2 finale, les Portugais tombeurs de la Turquie. "Encore une fois quand je revois le contenu du match, il était excellent de notre part. C’est toujours pareil. Quand tu maîtrises ton match, quand le contenu est bon tu gardes la confiance. Le match était bon du début à la fin… Même si on marque avec le but en or" dit en souriant Zizou. Un but en or marqué sur penalty par Zidane à la 117e minute. Score final 2 buts à 1. La France tient son ticket pour la finale. "Je me souviens parfaitement du but. Je me souviens parfaitement d’avoir marqué dans la lucarne à gauche. A droite du gardien. Je me souviens ce que j’ai fait après. Je fais mon geste. Je lève la main et je pense à Shearer. Je vais voir Christophe Dugarry à qui j’avais dit que si je marquais je ferais la main d’Allan Shearer. Je me rappelle parfaitement de tout ça ce sont de très beaux souvenirs" L’équipe de France s’impose 2 buts à 1.

Finale mémorable contre l’Italie En finale les Bleus affrontent l’Italie, qui s’est défaite de la Roumanie et des Pays-Bas "J’ai des super souvenirs de cette finale. Ca prouve qu’une nouvelle fois que ce sont les remplaçants qui ont fait la différence. Ça prouve qu’on n’était pas seulement une équipe de onze ou douze joueurs. Chaque remplaçant était capable d’apporter quelque chose en plus. Et dans une grande compétition c’est hyper important" Le match est incroyable. L’Italie mène 1-0 dans les arrêts de jeux… Wiltord égalise à la 94e minute et c’est Trézeguet qui offre le titre, à la 113e minute, avec un nouveau but en or. Une nouvelle consécration pour les Bleus avec Zidane qui est au sommet de son art. "En 2000, footballistiquement, j’avais atteint mon meilleur niveau. J’avais 28 ans. L’année d’après je pars à Madrid. J’avais fait le tour à la Juve. Je savais aussi que c’était ma dernière année à la Juve. Je voulais avoir un autre challenge. Et donc j’étais bien avec ces titres de champions du monde et champions d’Europe. Quand on est footballeur, on vit pour ça. On vit pour vivre ces moments-là et donc à cette période de ma carrière j’étais vraiment bien" conclut l’entraîneur du Real Madrid.

Zidane :" Nous avions une meilleure équipe qu'en 98." - Euro 2000 - 20/04/2020 Zinédine Zidane revient sur le parcours de l'équipe de France lors de l'Euro 2000.