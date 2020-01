Eupen quasiment sauvé, Mouscron déjà en vacances

C’est un véritable match à six points qui avait lieu en plein cœur du Pays de Waes. Waasland-Beveren et Eupen avaient l’occasion de (presque) définitivement se rassurer dans l’optique du maintien en cas de succès. A ce petit jeu, ce sont les Pandas qui ont émergé (0-1), via Menno Koch. Le solide défenseur néerlandais a bien profité d’un corner pour planter l’unique but de la rencontre. Avec vingt-trois points au compteur, dont provisoirement douze d’avance sur le Cercle de Bruges, les germanophones ont de quoi voir venir, à sept matchs de la fin de la phase classique.

Dans l’autre match débuté à 20 heures, Mouscron et Saint-Trond n’avaient d’autre enjeu véritable que la prime de victoire. Dans un brouillard à la limite du raisonnable, les vingt-deux acteurs ont tout de même soigné le spectacle en offrant quatre buts aux courageux spectateurs (1-3). Suzuki, Botaka et Asamoah ont, dans un premier temps, permis aux Trudonnaires de mener confortablement au marquoir. En fin de partie, Frank Boya, d’une inspiration géniale et depuis le milieu de terrain, a sauvé l’honneur des Hurlus. Ce but n’a toutefois pas empêché le STVV de revenir de Wallonie Picarde avec son huitième succès de la saison.