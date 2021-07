Eupen : l’ex-Standardman Jérôme Déom rejoint les Pandas

Deuxième transfert entrant dans ce mercato pour Eupen, Jérome Déom rejoint les Cantons de l’Est. Le milieu de terrain de 22 ans formé au Standard de Liège arrive en provenance du MVV Maastricht. Les deux clubs ont trouvé un accord.

"Jérôme Déom est un joueur qui court beaucoup et qui est techniquement très fort" a indiqué sur le site internet du club Christoph Henkel, Le directeur général de la KAS Eupen. "À 22 ans, il a en plus un grand potentiel de développement. Il correspond donc à notre profil recherché et à notre philosophie de jeu."

Originaire de Libramont, Déom débute sa formation au sein de la RES Orgeotoise avant d’être repéré par le Standard de Liège. Avec les Rouches, il joue 9 matchs en Play-Offs 2 et 1 en phase classique. Déom est ensuite prêté à Maastricht avant d’y être transféré définitivement. Il aura joué 92 matchs en division 2 néerlandaise et a inscrit 6 buts.

Jérôme Déom a signé un contrat de trois ans jusqu’au 30 juin 2024.