Et si les Diables gagnaient la coupe du monde grâce à… Vincent Vanasch ?

Cette semaine, Vincent Vanasch et Thibaut Courtois avaient accepté avec intérêt une interview commune. Pour parler de leur poste. De leur métier. De leur passion. Le gardien champion olympique a ensuite, pendant une petite heure, promené son humilité et son charisme au centre national de Tubize. Il y a croisé Axel Witsel, Eden Hazard, Roberto Martinez et Romelu Lukaku. Avec sa médaille autour du cou et son expérience de la victoire pour inspirer les Diables. Mission accomplie. Roman photos. "C’est dommage qu’on ne puisse pas disputer les Jeux Olympiques. Les meilleurs sportifs de la planète y sont, mais pas nous ! " Thibaut Courtois touche du bout des doigts la médaille d’or de son pote gardien. On sent la passion du sportif touche-à-tout qu’est le numéro 1 des Diables. Le héros des Red Lions, lui, enchaine les cadeaux : un maillot pour Thibaut, d’abord " celui de Tokyo, car il a le goût de la victoire. Je t’en avais donné un après Rio mais il avait l’odeur de la défaite finalement, avec notre deuxième place. "

Car derrière son éternel sourire, Vincent Vanasch est un redoutable compétiteur, nourri à la gagne. Un moteur qu’il veut faire tourner pour les Diables. Alors il continue la distribution de surprises : un sac de bracelets, torsadés noir-jaune-rouge. Il voulait les donner au sélectionneur mais celui-ci n’est pas dans les parages. Il explique alors son idée à Thibaut : " J’en avais offert à tous les Lions avant le tournoi olympique. Pour que chacun le porte. Pour se rappeler à chaque instant la raison pour laquelle on joue. Pour la patrie, le pays. Ça a marché pour nous. Ce serait top que vous fassiez la même chose. " Thibaut apprécie l’idée. Après une dernière petite discussion entre gardiens sur leur programme respectif, voilà Axel Witsel qui passe en voiturette. " Bravo les gars, c’était génial ! " Une démarche reconnaissable de loin. Eden. Détendu, détaché, attachant. " Ouais les gars, bravo. On va essayer de vous suivre. On veut le Qatar, nous ! " Un rire, un clin d’œil et la discussion tourne famille. Vincent parle de la naissance imminente de son deuxième enfant, Eden annonce l’arrivée de son…cinquième garçon. Ça parle rentrée des classes. " Je vais encore la louper, fais ch… " ajoute le capitaine des Diables, qui prend ce moment très à cœur. Nos stars sont des parents comme les autres. Finalement, Stefan Van Loock, l’attaché de presse des Diables, insiste pour que Vincent rencontre Roberto Martinez. Le sélectionneur arrive et tombe dans les bras du triple meilleur gardien du monde de hockey.

Des bracelets, une médaille, un team building

En anglais, il aligne les compliments : "Ta concentration pendant les shoots-out, wouaw ! C'était impressionnant. Cette façon dont vous avez aussi réussi à profiter de ce moment de la victoire, en deux temps. " Le dialogue s'installe : " Tu as joué pour Waterloo, hein ? Je vis à Waterloo donc je te suivais particulièrement. […] Tu sentais pendant le tournoi que c'était la bonne ? On voit que vous avez cette mentalité de vainqueurs. " V.V. acquiesce, sans l'ombre d'un doute : " En Belgique, on n'ose pas assez affirmer notre ambition." Enfin, il lui explique le concept des bracelets qu'il a donnés à Thibaut. Martinez prend ça très au sérieux : " Tu lui en as donné combien ? " " 25. " Le sélectionneur grimace car il veut s'en servir : " C'est embêtant car notre groupe élargi compte 45 joueurs et j'aimerais qu'ils en aient tous un. " " Pas de problème, j'en ai d'autres " réplique notre gardien aux réflexes affûtés. " C'est une dame qui me les a fabriqués spécialement hier. C'est déjà elle qui me les avait donnés pour les Red Lions. "

Je veux la même! © RTBF Il sort ensuite sa médaille. Martinez n’ose pas la toucher. Vincent insiste. " Si, si, allez-y, je l’emporte partout où je peux avec moi, pour le partage, car je sais que c’est inspirant. " Le coach s’exécute. Ses yeux brillent. " C’est le plus grand symbole d’accomplissement possible. " Après quelques derniers remerciements, Romelu Lukaku débarque et remarque la médaille " Wouaw, elle est lourde ! " Il demande ensuite si Vincent a croisé des stars aux Jeux ? " Zverev, Murray, Batum… " "Sinon bravo les gars. Moi c’est mon rêve. Gagner pour mon pays, c’est tout ce que je veux, frérot ! C’est au-dessus de tout. On va tout faire pour ! ". Une vanne sur Eden, quelques anecdotes sur la bonne ambiance chez les Diables plus tard, les chemins se séparent mais se sont croisés à jamais. Vincent prend congé de ses hôtes charmés avec comme première impression sur la route du retour un constat sincère : "C’est beau de les voir amoureux de leur sport comme ils le sont. Le grand-public sous-estime parfois ça." Après avoir tout gagné avec les Lions, Vincent Vanasch a, lui, transmis tout ce qu’il pouvait de son expérience victorieuse aux Diables. Un petit supplément d’âme de la part d’un grand homme.