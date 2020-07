Et si Kevin De Bruyne devenait…ballon d'or en 2020?

Messi , Ronaldo , Messi, Messi, Ronaldo,…Depuis 2008, les deux monstres onze fois sacrés se partagent le trophée rond le plus envié de la planète ballon. En 2018, la victoire de Modric avait cependant ouvert la porte aux plus désespérées des victimes de cette alternance royale. Le Croate, au talent indéniable, se voyait surtout primé pour sa saison "collective" très aboutie, avec le Réal, vainqueur de la Ligue des Champions, et la Croatie, finaliste de la coupe du monde. L’année passée, Messi avait repris sa marche divine en raflant son 6è Ballon d’or. Mais la porte semble désormais encore entrouverte pour les autres prétendants. La victoire de l’Argentin avait d’ailleurs été discutée, notamment vis-à-vis des joueurs de Liverpool. Mais voilà, les stars des Reds ( Mané , Van Dijk , Salah , Firmino ,…) s’étaient répartis beaucoup de voix et ce n’est pas un avantage dans ce style de réferendum, parfois paradoxal dans un sport collectif. Il vaut donc mieux être le moteur incontesté de son équipe pour gagner le ballon d’or. Et c’est là que Kevin De Bruyne peut avoir son mot à dire.

Des stats record

Mais cette saison, il a repris plus que jamais les clés du jeu des Citizens. Kevin is the King. Et en parlant de clés, il passe partout ! C’est son secteur de prédilection. Dans le championnat d’Angleterre, au-delà de ses passes décisives, il occupe la tête du classement statistique des grosses occasions créées (25) et des passes-clés (101, c’est-à-dire 3 et demie par match). Avec 10 buts et 16 assists, il est le joueur de Premier League le plus décisif. Le seul avec un "double" chiffre pour ces deux secteurs offensifs. Il a été déterminant, par une passe ou un but, lors de 18 matchs sur les 29 disputés en Premier League.

Il a d’ailleurs été élu 8 fois " homme du match " cette saison. Et ce n’est peut-être pas fini. En termes d’assists, il peut espérer battre le record sur une saison de Thierry Henry (20). Les phases arrêtées, les centres (plus de deux par match), le jeu long (plus de trois longues passes par match) peuvent l’y aider. Thierry Henry est d’ailleurs l’un de ses plus grands fans, quand il dit de lui qu’ "il n’est pas normal. Il vient d’une autre planète ".