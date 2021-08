Estonie – Belgique : les Diables rouges face au petit poucet du groupe E

Dans leur histoire, les deux pays se sont affrontés à six reprises, pour un bilan largement favorable à la Belgique avec cinq victoires pour une défaite. Leur première confrontation date d’octobre 2002, la dernière du mois de juin 2017.

Pour le tout premier match entre les deux équipes nationales, la Belgique l’avait emporté par le plus petit des écarts. Un an plus tard, les Diables l’emportaient encore, 2-0 cette fois.

Les deux rencontres suivantes avaient été un peu plus compliquées avec une victoire 3-2 en septembre 2008 (doublé de Wesley Sonck et but de Steven Defour) et une défaite 2-0 en octobre 2009.

La Belgique avait lavé cet affront avec la manière, sept ans plus tard avec une équipe nationale métamorphosée et un score fleuve de 8-1 (un doublé de Mertens et un de Lukaku, un but de Meunier, un d’Eden Hazard, un de Carrasco et un csc de Klavan).

Le dernier face-à-face entre les deux pays date de juin 2017 et une victoire 2-0 des Belges (Mertens, Chadli).

Le statut des Belges ne leur donne pas le droit à l’erreur alors qu’une défaite estonienne enterrerait déjà presque tous ses espoirs dans ces éliminatoires.