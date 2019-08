Esport-Fifa 19 : Une première journée de coupe du monde sous haute-tension (LIVE 12h)

Vendredi fut une journée marquée par la compétition avec un Belge premier de son groupe et un champion du monde intouchable. Cinq des premiers matchs de poules sont terminés et continuent aujourd’hui de 12h à 15h30 pour les deux derniers matchs restants.

Après la fin de la première journée de phase de groupes, 16 joueurs se qualifieront pour les huitièmes de finale qui s’enchaineront avec les quarts de finale de 16h30 à 20h30.

Un champion du monde dominant sur Xbox

Le tenant du titre, MsDossary, a réalisé un sans-faute avec 15 points (5 victoires). Loin devant le 2ème qui n’est autre que le Français, Vitality Rafsou, avec 10 points. Le champion a prouvé qu’il était prêt à remporter une deuxième coupe du monde.

Le joueur Belge prend la tête du groupe D

Avec 11 points, Stefano Pinna se hisse premier du groupe D sur Playstation 4. Stefano a fait une percée dans le classement avec 24 buts marqués et 14 encaissés. Il est talonné de peu par le Français Maestro, au même palmarès mais avec 26 buts marqués et 18 encaissés.

Mais le plus dur reste à faire pour le gamer Belge. Demain, il affrontera Maestro et le New-Yorkais Diddychrislito, respectivement 2ème et 5ème du groupe D. Un Chris qui a donné du fil à retordre à Maestro, mais le Français a fini par couper court au suspense durant le match retour.

Vous pouvez retrouver la compétition en direct sur AUVIO, à partir de 12h jusqu’à 20h30