Escalade de challenges entre Pogba et Zlatan Ibrahimovic : 2-1 pour le Français

Le temps du confinement est aussi celui des challenges sur les réseaux sociaux, on l’aura rapidement noté. Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba l’ont peut-être, quant à eux, un peu trop bien compris. Il y a environ une semaine, le footballeur français avait défié "Zlatan" sur Instagram. Paul enchaînait alors les grigris, quelques jonglages et clou du spectacle, il envoyait le ballon dans le panier miniature sans doute initialement dévolu à son jeune fils.

Pogba défiait alors des joueurs tels que Neymar, Depay, mais aussi Zlatan. Jamais avare quand il s’agit de montrer ce dont il est capable, Ibra a alors réalisé une petite vidéo où il fait monter d’un cran le challenge avec un petit enchaînement très classe, envoyant lui le ballon au fond d’une poubelle. #gameover déclarait-il ensuite, à l’intention de celui qui l’a challengé. Mais visiblement, celui-ci ne voyait pas les choses du même œil puisqu’il a répondu à son tour avec le même type de mouvements mais d’une façon encore un peu plus impressionnante il faut bien l’avouer. Zlatan va-t-il continuer cette escalade de challenges ? Vu le personnage, il faut s’y attendre !