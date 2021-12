Erreur d'arbitrage hallucinante en Conference League : le ballon franchit largement la ligne... mais pas pour l'arbitre

Grosse erreur d'arbitrage lors de la rencontre entre le FC Bâle et Qarabag - Conference League -... Ce jeudi soir, lors de la 6e et dernière journée de la Conference League, le FC Bâle s’est offert la première place du groupe H après sa victoire (3-0) face aux Azerbaïdjanais de Qarabag. La rencontre aurait néanmoins pu basculer de l’autre côté dès les premières minutes si l’arbitre n’avait pas pris une décision hallucinante. On entre à peine dans la deuxième minute de la partie. A la réception d’un centre dévié de Wadji, Zoubir frappe en un temps et s’en va célébrer le but du 0-1. Mais l’arbitre de la rencontre, qui avait visiblement oublié ses lentilles au même titre que son assistant, laisse le jeu se poursuivre à la surprise générale alors que le ballon a largement franchi la ligne de but. Tout le monde fait des erreurs mais celle-ci se paie cash, l’UEFA ayant eu la brillante idée de ne pas mettre le VAR ni la goal line-technology à la disposition des arbitres en Conference League. Avec cette victoire, le FC Bâle se qualifie directement pour les huitièmes de finale alors que Qarabag affrontera un club éliminé d’Europa League (troisième de groupe) en 1/16e de finale.