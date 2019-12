Erling Haaland, faux Zlatan ou vrai phénomène ?

Le grand public l’a découvert le 17 septembre dernier, lorsqu’il a martyrisé une défense de Genk aux abois. Ce soir-là, Erling Haaland est intenable, trompant trois fois la vigilance du malheureux Gaëtan Coucke. A 19 ans et 58 jours, il devenait le troisième plus jeune joueur de l’histoire à inscrire un triplé en Ligue des Champions. Mais la route du géant norvégien a démarré bien plus tôt, quelque part au beau milieu des fjords scandinaves.

Football héréditaire, parcours linéaire Enfant, le jeune Erling n’a pas longtemps hésité lorsqu’il a fallu choisir un sport. Alf-Inge, son paternel, ayant notamment joué pour Manchester City au début du millénaire. C’est d’ailleurs à Leeds, en plein cœur de l’Angleterre, que le jeune Haaland voit le jour au milieu de l’été 2000. Mais c’est bien en Norvège, au Bryne FK, qu’il tape ses premiers ballons. Il dispute son premier match officiel à quinze ans, alors que son club évolue en division deux. Quelques mois plus tard, c’est déjà l’heure pour lui de connaître son premier transfert, direction Molde FK et les sommets norvégiens.

A babyface killer Si l’année 2017 est celle de l’apprentissage, quatorze matchs et deux buts dont le premier en pro le 26 avril, la saison suivante est déjà celle de la confirmation pour le joueur ado. Avec ses douze buts en Eliteserien, Haaland ne peut aider son équipe à décrocher le titre, Molde terminant deuxième à cinq points de Rosenborg. Mais déjà, le talent du "Manchild" ("l’homme enfant", son surnom à Molde) attire les regards et devient bien trop grand pour la première division norvégienne. Durant l’été, Salzbourg, et sa politique axée sur les jeunes talents, frappe à la porte et dépose cinq millions sur la table pour s’offrir les services du buteur au sang froid. Là, dans une formation habituée à écraser l’Autriche, Erling doit prendre son envol.

Des chiffres fous à même pas vingt ans Débarqué finalement en février 2019 à Salzbourg, Haaland prend le temps de s’acclimater, pendant que ses nouveaux équipiers enchaînent un sixième titre de rang. Avec deux matchs et un seul but pour la deuxième partie de l’exercice, le norvégien se prépare dans l’ombre et ne boit le champagne que du bout des lèvres. Car avec ses potes de la sélection U20, il prend la direction de la Pologne pour y disputer la Coupe du Monde espoirs. Mais alors que son équipe est déjà éliminée, l’attaquant décide quand même de marquer la compétition de son empreinte en s’offrant un octuplé le 30 mai, face au Honduras (victoire 12-0). D’abord classé dans "insolite", cette performance prend aujourd’hui tout son sens. Car le norvégien ne s’est plus jamais arrêté de marquer. Seize buts (et six assists) et quatorze rencontres de Bundesliga autrichienne, quatre buts en deux matchs de coupe et surtout huit buts en six parties de Ligue des Champions. Le total frise l'improbable, à tout juste 19 ans.

Une assurance Zlatanesque La suite de l’histoire s’écrira désormais dans la Rhur, Dortmund ayant remporté la timbale devant d’autres grosses cylindrées européennes, Manchester United en tête. Mais les Borrussen feront également la connaissance d’un jeune gars plein d’assurance. En témoignent quelques interviews déjà entrées dans sa (petite) légende. Comme lorsque ce journaliste lui demande s’il peut l’acheter pour 30 millions d’euros. Réponse ? "Non, pas assez ! Mais pour vous, je vous fais un prix d’ami : 60 millions !". Autre exemple ? Après la rencontre retour face à Genk, lorsqu’en 28 minutes, il marque et se voit refuser un doublé par le VAR. "Rien ne vous arrête", lance le journaliste. "Si, le VAR peut m’arrêter", réplique malicieusement le Géant. Imparable. Grand, scandinave et talentueux. Actuellement, la comparaison avec Zlatan s’arrête là. Haaland, lui, entre déjà dans la cour des grands et pourra continuer à lutter pour le titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions face à Robert Lewandowski. Un duel de buteurs qui devrait se poursuivre en Bundesliga et qui fait déjà saliver tous les suiveurs du foot allemand.

Alerte punchline d'Haaland sur son propre prix



26 buts en 18 matchs cette saison dont 7 en 4 rencontres de #Liguedeschampions : c'est sûr, Erling Haaland a quelques qualités de finisseur.

Le Norvégien a une autre corde à son arc... Un caractère à la Zlatan pic.twitter.com/WtERu3y1L3 — Footissime (@FootissimeRMC) November 13, 2019