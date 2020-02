Erling Haaland, comme dans un rêve

On avait vanté ses mérites avant la rencontre face au PSG. Fait de lui le principal poison dont la défense visiteuse devait se méfier ce mardi soir. Et malgré l'énorme pression qui planait sur ses épaules, Erling Haaland n'a pas flanché. Au contraire même, il a impressionné.

Après un début de match plutôt timide lors duquel il semblait chercher ses marques, bien muselé par le tandem brésilien Marquinhos-Silva, le Norvégien est monté en puissance. Affamé, il s'est montré de plus en plus disponible, n'a pas hésité à décrocher pour tâter le cuir. Son cuir. En fin de première mi-temps, il a commencé à préchauffer. Trouvé côté gauche, il a déclenché une lourde frappe tendue qui est venue se loger dans le petit filet de Navas. Alerte sans frais pour les Parisiens.

Mais le plat principal d'un menu qu'il voulait le plus riche possible, il l'avait gardé pour après l'entracte. A la base de l'action, auteur d'une lumineuse ouverture pour Hakimi, il a profité d'un tir dévié pour hériter du ballon devant Navas. D'un subtile plongeon, suffisant pour dévier la balle, il a crucifié le portier costaricien et inscrit...son 9e but en 7 matches de Ligue des Champions.

On estimait alors son match réussi. Sauf que le Norvégien avait encore un dernier tour dans sa poche. Il ne voulait pas que le PSG arrache le hold-up et ce partage immérité au vu de la physionomie de la rencontre. Trouvé à l'entrée de la surface par le tout aussi jeune Reyna, Haaland a donc parachevé son oeuvre. D'une frappe sèche, puissante qui est venue se loger dans la lucarne d'un Navas pantois. 10e but en Ligue des Champions pour sa première saison.

Haaland 2, Paris 1. Comme dans un rêve pour ce jeune gamin d'à peine 19 ans...