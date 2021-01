Erling Haaland célèbre son but comme Axel Witsel, pour rendre hommage au Diable Rouge sorti sur blessure

Le Borussia Dortmund s’est brillamment imposé 1-3 sur la pelouse de Leipzig qui a subi sa première défaite de la saison à la maison.

Une rencontre marquée par la blessure d’Axel Witsel. Le Diable Rouge a dû quitter la pelouse à la demi-heure de jeu soutenu par deux membres de son staff. Il s’agirait d’une blessure au tendon d’Achille mais le club n’a pas encore confirmé la gravité de la blessure. Le joueur belge devait passer des tests pour en savoir plus.

Erling Haaland a voulu rendre hommage à son équipier blessé. Le serial buteur norvégien a marqué deux fois en fin de rencontre. Lors de sa première réalisation du soir, Haaland a célébré son but "à la Witsel" en balançant ses bras et ses mains de droite à gauche, et de gauche à droite, comme le fait toujours le Diable rouge quand il marque. Un geste sympa de la part de l’attaquant vedette du Borussia qui a beaucoup de respect pour son équipier belge.