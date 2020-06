Eriksen et Khedira : l'Inter et la Juventus misent sur leurs milieux pour redémarrer en trombe

Ça y est ! C’est la semaine de la reprise pour le football italien ! Premier championnat à fermer ses portes à cause de l’épidémie de coronavirus qui a frappé de plein fouet le pays, la Serie A s’apprête à reprendre ses droits et à assouvir la soif de foot des millions de tifosi. Mais avant qu’elle ne reprenne - le 20 juin – la Serie A, fera place aux demi-finales retour de Coupe d’Italie. L’occasion pour deux des prétendants au scudetto, la Juventus et l’Inter, de répéter leurs gammes. Les Turinois recevront l’AC Milan vendredi après le partage 1-1 du match aller. Les Interistes de Romelu Lukaku tenteront pour leur part de remédier à leur défaite 0-1 face au Napoli de Dries Mertens. Mais c’est bien sur le championnat que les 'Bianconeri' (63 pts) et les 'Nerazzurri' (54 pts) veulent concentrer leurs efforts. Et entre retours de blessure et remises en forme, les deux équipes peuvent compter sur de nouvelles armes pour se livrer bataille et rivaliser avec la Lazio (62 pts), autre prétendant majeur. Deux hommes catalysent principalement l’attention des médias italiens ces derniers jours. Christian Eriksen d’une part et Sami Khedira de l’autre.

Un nouveau système sur mesure pour Eriksen ? Christian Eriksen - © MARCO BERTORELLO - AFP Arrivé à l’Inter en janvier en provenance de Tottenham, le Danois n’a pas vraiment eu le temps de trouver ses marques avant la trêve forcée. En manque de condition et jugé inapte à évoluer au sein du 3-5-2 gravé dans le marbre par Antonio Conte, Eriksen n’a disputé que 120 minutes en Serie A depuis son arrivée. Mais après trois mois de réflexion, Conte pourrait se montrer plus flexible et remettre ses dogmes en question. Le coach italien a testé ces derniers jours un 3-4-1-2 avec Eriksen placé derrière Lukaku et Lautaro Martinez. Le Danois pourrait ainsi laisser parler sa fantaisie et donner un nouvel élan au jeu interiste. Motivé par ce nouveau challenge, Eriksen s’est d’ailleurs présenté en grande forme pour la reprise des entraînements et faisait partie des meilleurs joueurs lors des tests physiques.