Erik Lamela marque un but d’extraterrestre, mais les Spurs s’inclinent contre Arsenal

Arsenal a battu Tottenham dans North London Derby (2-1). Les Gunners ont été menés au score et ont réussi à inverser la tendance face à des Spurs bien pâles offensivement… à l’exception d’un but formidable marqué par Erik Lamela.

Arsenal et Tottenham se retrouvaient pour le -toujours très bouillant- derby du Nord de Londres. Erik Lamela a éclaboussé la rencontre de sa classe en ouvrant la marque pour les Spurs. L’Argentin a inscrit un but en coup du foulard, au terme d’une action collective de grande classe de la part de Tottenham. Il venait de monter au jeu pour remplacer Heung-Min Son, blessé. La toile s’est évidemment extasiée de ce but inscrit par l’ailier des Spurs. Romelu Lukaku a lâché un "Yooo Lamela !", Jan Vertonghen – ex des Spurs – en fait déjà un favori au prix Puskas. Sergio Reguilon, qui avait réalisé le décalage sur le flanc gauche sur l’action du but, a eu une réaction ahurie face au geste instinctif du joueur offensif. Il ne s’agit même pas du premier but inscrit sur un coup du foulard de la part d’Erik Lamela puisqu’il avait inscrit un but semblable en Europa League il y a sept ans de cela face au club grec de Tripolis. Dans un derby du Nord de Londres, si important pour les deux équipes, ce but-ci a naturellement une saveur un peu plus unique.