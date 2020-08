Eric Deflandre : "Lyon pourrait profiter d'un excès de confiance du Bayern..."

Après la qualification du PSG pour la finale, place à l'autre 1/2 finale de la Champions League entre l'Olympique lyonnais et le Bayern de Munich. Les Bavarois qui ont atomisé Barcelone, font évidemment figure de grandissimes favoris. Mais après avoir éliminé la Juventus et Manchester City, Lyon est-il capable de créer, à nouveau, la sensation face à l’ogre bavarois ? Eric Deflandre l’espère, même s’il est conscient de l’ampleur de la tâche qui attend les Lyonnais.

L’adjoint de Philippe Montanier au Standard de Liège sera à coup sûr attentif à ce match qui opposera Lyon au Bayern. Et pour cause, le Liégeois a évolué durant 4 saisons chez les Gones, entre 2000 et 2004, décrochant au passage 3 titres de champion de France, une Coupe de la Ligue et un Trophée des Champions (l’équivalent de notre Super Coupe). Après un tel parcours, pas étonnant qu’Eric Deflandre suive toujours de près les résultats de l’OL qui se retrouve aux portes de la finale de la Champions League. " Une partie de mon cœur est restée à Lyon. C’est le seul club étranger où j’ai eu la chance d'évoluer. C’est aussi à l'OL que j’ai signé les plus belles pages de ma carrière. Je me suis très vite senti à l'aise et j’ai adoré cette expérience. Il faut dire que j’ai gagné plusieurs titres avec ce club et je n'ai gardé que de bons souvenirs. Je suis encore en contact avec certains personnes et j’y retourne chaque année. C’est un club familial mais en même temps très professionnel et ce n’est donc pas étonnant que Lyon soit toujours au top ".

Plus étonnant est de voir les Lyonnais affronter le Bayern pour une place en finale de la prestigieuse Ligue des Champions : " C’est vrai que personne ne les attendait dans le dernier carré de cette Champions League. Réussir à éliminer la Juventus et puis Manchester City, ce n’est pas rien, d’autant que Lyon aurait pu être en manque de rythme vu la préparation chaotique en raison de l’arrêt prématuré du championnat de France. Même si l’OL a déçu en championnat ,c'est une équipe solide. Il faut dire aussi que les Lyonnais n’ont pas eu de chance. Ils ont été rétrogradés de deux places lors de la dernière journée avant l’interruption du championnat en raison de la pandémie de coronavirus. Ils ne seront donc pas européens la saison prochaine, à moins de remporter cette Champions League (rires)…".

Il faut toutefois l’avouer, seul un petit miracle pourrait permettre à l’Olympique de Lyon de venir à bout de ce rouleau compresseur que constitue le Bayern. Eric Deflandre en est bien conscient : " Le Bayern est clairement l’équipe favorite de cette Champions League. A priori, je ne vois pas Lyon l’emporter même si en un match, tout est possible. On l’a bien vu contre Manchester City. Cela dit, le Bayern est encore un cran au-dessus ".

Cette année, les Bavarois renversent tout sur leur passage. Après avoir décroché le titre de champion et la coupe d’Allemagne, ils visent désormais le triplé avec la Champions League. Face à cette machine à gagner, l’OL fait évidemment figure de petit poucet mais selon Eric Deflandre, les Lyonnais doivent pourtant y croire et cela pour plusieurs raisons…" Lyon possède tout d’abord un collectif bien huilé avec des joueurs solidaires dont l’esprit de groupe a fait ses preuves" souligne l'ex-diable rouge. "Le milieu de terrain est composé de joueurs talentueux et travailleurs. Je retrouve la griffe de Juninho avec qui j’ai joué à l'époque. Sa reconversion au poste de Directeur Sportif est une très belle réussite. Je savais qu’il resterait dans le milieu du football et pourquoi pas à Lyon où il a toujours été fort apprécié. Et puis, les qualifications face à la Juventus et surtout Manchester City constituent un sérieux adjuvant sans oublier que la pression est clairement sur les épaules des Munichois. Enfin, après avoir atomisé le Barça, un excès de confiance n’est pas à exclure du côté bavarois ce dont pourraient profiter les Lyonnais ".

Lyon est donc bien décidé à saisir sa chance pour avoir le droit de défier le Paris St-Germain dimanche soir en finale. Eric Deflandre s'attend toutefois à une rencontre très délicate pour son ancienne équipe : " Même si les chances de Lyon sont minimes, je veux y croire. Les confrontations entre les deux clubs ont souvent été indécises. Le Bayern ne réussit, en général, pas trop mal à Lyon. Je me souviens de certaines confrontations, notamment quand j’y étais, qui ont tourné à l’avantage de l’OL même si au risque de me répéter, la tâche qui attend les Lyonnais ce mercredi soir s’annonce encore plus compliquée que contre La Juve ou City ".

Compliquée mais pas impossible. D'où cette question, comment faire pour éliminer l’ogre bavarois ? Eric Deflandre a sa petite idée :" Tout d’abord, il faut oublier de faire le jeu mais éviter aussi de trop reculer. Ensuite, les Lyonnais devront être solides en défense et très solidaires, comme lors des matches précédents. Enfin, il faudra se montrer efficace en essayant de concrétiser les rares occasions qu'ils auront car le Bayern est une équipe qui donne très peu d’occasions. J’ai vu le match contre Barcelone. C’était impressionnant. Les Allemands ont joué très haut avec une défense qui restait au milieu du terrain avec à peine une vingtaine de mètres entre les défenseurs et les attaquants. C’est un bloc qui travaille énormément. J’ai trouvé cette équipe du Bayern phénoménale. Lyon aura donc intérêt à marquer en premier et surtout ne pas commettre d'erreurs en défense mais je le répète, l’excès de confiance du Bayern pourrait, du moins je l'espère, profiter à cette équipe lyonnaise ".