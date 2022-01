Equipes forfait, matches remis, clubs décimés, inégalités : le Covid sévit dans les championnats européens

Les clubs anglais ont été les premiers confrontés à la recrudescence des cas Covid. Ceux-ci ont explosé avant les fêtes et ont débouché sur un Boxing-Day défiguré . Au total, ce sont déjà 18 rencontres qui ont finalement été remises ces dernières semaines. Et d’autres pourraient suivre puisqu’une nonantaine de joueurs sont toujours positifs.

Le variant Omicron n’a pas épargné les équipes espagnoles non plus. Il y a à peine quelques jours, on recensait plus de 100 joueurs positifs au sein des noyaux de Liga avec des cas dans toutes les équipes de l’élite. L’Atletico de Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone, les équipes les plus en vue du championnat, ont été considérablement affaiblies.

Les Catalans en particulier. Privés de 17 joueurs avant d’affronter Majorque (Covid + blessures), les Blaugrana ont demandé un report de la rencontre… sans succès. Les Catalans ont finalement dû monter sur la pelouse avec une équipe décimée mais sont tout de même parvenus à s’imposer.

A ce jour, aucune rencontre du championnat espagnol n’a été reportée. Et pour cause, un match doit être reporté ou annulé si l’une des équipes ne dispose pas d’au moins 13 joueurs aptes, dont un minimum de cinq issus de l’équipe première…