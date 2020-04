Entre distance et ambiance surréaliste, le grand retour des conférences de presse

Le second check-point nous offrait la possibilité d’enfiler gants et masques avant d’enfin pénétrer dans la salle de presse : le terrain lui-même !

C’est donc en cette belle journée ensoleillée que le Royal Francs Borains a officialisé, en grande pompe, l’arrivée de Georges-Louis Bouchez à sa tête. Ce choix d’offrir les clés du camion au président du MR suscite déjà beaucoup de commentaires et de questionnements - nous y reviendrons – mais avant même de connaitre le nom de l’élu (secret savamment gardé jusqu’à la fin), le plus étonnant a été son mode de communication : une conférence de presse !

Ces conférences de presse deviendront la norme dans les mois à venir - © RTBF

Mais, au moment de s’asseoir, la réalité de la pandémie se rappelait à nous : 3 mètres entre chaque siège avec nom apposé sur chacune d’elle. Le chef de la police locale, qui honorait le club de sa présence, avait également sa place réservée. Une chaise idéalement placée pour garder un œil attentif au respect des règles de distanciation sociale.

Chacun assis à sa place, saluant les personnes environnantes d’un hochement de la tête exagérément expressif pour compenser les sourires cachés par le masque, le spectacle pouvait enfin démarrer avec l’arrivée de Georges-Louis Bouchez. Une surprise pour les observateurs (un acteur du foot était attendu), le tout sous la musique de Queen " We are the champions " et des applaudissements des membres du clubs présents. Une tentative d’ovation quelque peu ternie par les mesures de sécurité. Imaginez Forest National avec un public respectant 3 mètres de sécurité : l’ambiance risque d’en prendre un coup.

La suite ? Une présentation classique, les questions des journalistes (avec nettoyage du micro entre chaque interrogation) et le verre de l’amitié en guise de bouquet final. Une clôture traditionnelle un peu plus conviviale en cette période de confinement mais qui avait néanmoins perdu en chemin ses trop intimistes tchin-tchin.

Sur le fond, cette nomination du président du MR soulève évidemment beaucoup de question politico-sportives. Même s’il n’est pas le premier (Elio Di Rupo, par exemple, fit de même à Mons), on peut se demander s’il est opportun de voir un politique (acteur financier et structurel du sport) s’immiscer aussi directement dans un club. On peut également se questionner sur le timing choisi alors que, par ses fonctions politiques, Georges Louis Bouchez est pleinement intégré dans la recherche de solutions aux problématiques actuelles.

En attendant, cette conférence de presse a été un joli coup de communication pour les Francs Borains. Le nom du club a désormais une résonnance au-delà des fans de football.

Et pour la forme, ces conférences de presse (aujourd’hui déstabilisantes) deviendront très certainement la norme dans les mois à venir lorsque le sport aura repris peu à peu ses droits. Les temps ont changé et il y aura – comme dans tant d’autres domaines - un avant et un après Covid-19.