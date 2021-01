Entre déception et interrogations, le monde du football amateur réagit à son arrêt définitif

Alors que tous les clubs amateurs naviguaient dans une frustrante incertitude depuis de longues semaines, l’URBSFA a enfin livré son verdict quant à la suite de la saison : face à une situation sanitaire qui ne s’améliore décidément pas, elle a décidé d’annuler toute la saison en amateur et d’opter pour une saison blanche. Concrètement, cela signifie que la Jupiler Pro League, la 1B Pro League, la Croky Cup ainsi que la Scooore Super League (Women’s Super League) sont les seules compétitions qui continueront à se dérouler, et ce, dans le respect des accords convenus avec les autorités.

Toutes les autres compétitions sont considérées comme blanches. Tous les classements sont annulés et il n’y aura pas de champions, de montants ni de descendants sportifs. Oscillant entre déception, soulagement et frustration, les représentants de plusieurs clubs amateurs ont réagi à notre micro.

"Je suis déçu mais c’était attendu depuis tellement longtemps que ce n’est pas une surprise" entame d’emblée Olivier Houben, directeur sportif du Royal Racing Club de Waterloo. "Il fallait l’annoncer, les gens commençaient à s’impatienter, on ne savait pas sur quel pied danser, on préparait des choses… pour rien. Il fallait qu’on soit fixés. Mais il y a évidemment de la déception, il y avait pas mal d’attentes des joueurs et des supporters…" renchérit Houben.

Même topo du côté de Jean-François Hempte, vice-président de Molenbaix en P1 hennuyère : "Ce n’est pas une surprise, on l’attendait depuis pas mal de temps. Je me pose juste la question quant au timing, pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Vu comment les choses tournaient, il était évident qu’on n’allait pas continuer donc pourquoi attendre ? On représente un petit club de village, c’est le lieu où tout le monde se rassemble, ce sont ces moments de convivialité qui nous manquent et qui manquent aux enfants et aux parents."