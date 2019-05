Entrainement public des Diablotins, vendredi à Tubize, en préparation à l'Euro

Image d'illustration - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Entrainement public des Diablotins, vendredi à Tubize, avant de s’envoler pour l’Euro -... Mi-juin, les Espoirs belges disputeront l’Euro 2019 en Italie et à Saint-Marin. Leur préparation se poursuit petit à petit et les U21 noirs-jaunes-rouges s’offriront un bain de foule ce vendredi à 17h00 au Belgian Football Center de Tubize. En effet, les joueurs coachés par Johan Walem s’entraineront devant leur public, à l’image régulière des Diables rouges, pour la toute première fois. Un boost sympathique préfacé par les jardiniers Dodi Lukebakio, Wout Faes et Siebe Schrijvers.