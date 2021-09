En prêt ou vendu, Pjanic et Emerson Royal taclent le FC Barcelone

Ce n’est pas tout. Pjanic, recruté à l’été 2020 en rajoute une couche sur le manque de respect du coach : "La chose la plus grave, qui est un grand manque de respect pour le groupe, c’est que ceux qui ne jouaient pas devaient s’entraîner très dur après les matchs, pas ceux qui jouaient. Mais l’entraîneur ne venait jamais nous voir pour constater l’attitude de ces joueurs qui ne jouaient pas. Je n’ai jamais vu ça. Comment un joueur peut-il rester motivé ou rappeler qu’il est là ? C’est l’une des pires choses que j’ai vues et c’est selon moi un grand manque de respect."

Et Pjanic d’ajouter sur le manque de discussion avec le Hollandais : "C’était très difficile de comprendre ce que le coach attendait de moi. J’allais le voir pour lui demander si j’avais fait quelque chose de mal, si mon attitude était mauvaise, ce qu’il voulait que je fasse. […] Mais il me disait non, que c’était la rotation, qu’il n’y avait pas de problème et que mon attitude était bonne. Mais il a continué à me laisser en dehors de l’équipe. Je ne comprenais pas pourquoi. […] C’est un entraîneur très étrange. C’est la première fois que je vois un tel comportement."

Parmi ceux partis, certains ont tenu à remercier le club comme Antoine Griezmann et Ilaix Moriba . Mais pour d’autres, la pilule est plus dure à avaler. Notamment pour Miralem Pjanic et Emerson Royal .

Autre joueur, autre histoire. Mais même combat. Emmerson Royal acheté par le Barça en 2019 puis prêté au Bétis, pensait enfin jouer sous le maillot Blaugrana. Si le Brésilien a porté la tunique barcelonaise pendant trois rencontres, son histoire avec le club catalan n’aura finalement duré que 29 jours dans le club avant d’être vendu à Tottenham.

Pourtant le post de back droit, celui où il évolue, aurait bien eu besoin de renouveau. D’autant plus que lors de sa présentation, le Président du club, Joan Laporta avait été euphorique sur le joueur et lui promettait un grand avenir.

Je ne comprenais rien à ce qui se passait parce que je ne savais rien.

Le joueur a donc été surpris du revirement de situation : "Le club voulait que je reste. J’ai joué dans le onze de départ le dimanche. Et le lendemain, je me suis réveillé et je suis allé m’entraîner calmement. Puis j’ai commencé à voir beaucoup de choses sortir, que Tottenham était en pourparlers avec Barcelone, que c’était presque une affaire conclue. Je ne comprenais rien à ce qui se passait parce que je ne savais rien. Dans l’après-midi, ils m’ont appelé du club pour aller à la Ciudad Deportiva parce qu’ils voulaient me parler et c’est là que j’ai appris qu’ils voulaient me vendre ", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Marca.

Et d’ajouter : " j’ai ensuite rencontré les dirigeants du club. Ils ont commencé à me dire que la situation du club n’était pas bonne, qu’il traversait une période compliquée et qu’il était préférable pour eux de vendre. J’ai continué à leur dire que mon intention était de rester parce que je voulais jouer ici et contribuer à Barcelone. Je savais que si j’étais dans ma meilleure forme, j’allais réussir ici. Je suis intelligent et à un moment donné, j’ai compris qu’ils me disaient de partir, quoi qu’il arrive. Ils me renvoyaient avec de très bonnes paroles."

Emmerson regrette donc son départ. Le Brésilien avoue avoir été "blessé par la façon dont cela a été fait. Ils auraient pu le faire autrement. Il y avait de meilleures façons de régler les choses."