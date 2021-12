En pleine ascension ou en quête de revanche, voici les 10 sportifs qu’on attend en 2022

Si l’année 2021 a été riche en émotions, le cru 2022 s’annonce palpitant également. Nombreux sont les sportifs qui espèrent d'ailleurs profiter de cette année pour enrichir leur palmarès. En pleine ascension ou en quête de revanche, ils veulent marquer les esprits. Nous en avons choisi 10. Dix sportifs et sportives qu'on attend de bien ferme l'année prochaine. Et qu'on aimerait voir nous faire rêver.

1. Leo Messi, pour enfin lancer sa nouvelle vie parisienne

© AFP or licensors Dans le jargon sportif, c’est ce qui s’appelle 'avoir un léger retard à l’allumage'. Débarqué dans la Cité de l’Amour auréolé de la pancarte de demi-dieu, Leo Messi a vite fait déchanter les supporters du PSG. La faute à de récalcitrantes blessures mais aussi à plusieurs prestations couci-couça où la Pulga aura davantage brillé par sa nonchalance que par son talent. Auteur d’un seul but en Ligue 1, plus convaincant en Ligue des Champions, l’Argentin doit désormais enchaîner les matches et les prestations dont il a le secret pour prouver qu’il en a toujours sous le capot. Et pour faire taire les mauvaises langues qui estiment qu’un Messi orphelin de son Barça n’est plus le vrai Messi. On ne demande qu’à voir !

2. Remco Evenepoel, pour signer sa saison référence

Remco Evenepoel, cycliste belge. © Belga En voilà un autre qui a (sans doute trop vite) été placardé ovni de sa discipline. Hallucinant de facilité depuis ses débuts, Remco Evenepoel est globalement bien revenu de sa lourde chute au Tour de Lombardie en 2020. En accrochant les tours de Belgique et du Danemark à son palmarès (en plus d’une 3e place aux championnats du monde de chrono), il a confirmé que quand la tête et les jambes sont là, il est déjà quasiment intouchable. Malheureusement, il a parfois pêché dans ses choix de courses et certaines attaques mal senties. Echaudé par son abandon précoce au Giro cette année, Remco a une occasion en or de signer sa saison référence en 2022. Patrick Lefevere, son team manager, l’a d’ailleurs déjà annoncé : Evenepoel participera aux classiques ardennaises et à la Vuelta. Pour définitivement prendre son envol sur les routes escarpées des montagnes hispaniques ?

3. Eden Hazard, pour enfin laisser ses démons à l’infirmerie

Eden Hazard, stop ou encore au Real Madrid ? © AFP or licensors En voilà un autre qui espère pouvoir (re) prendre son envol. Persécuté par des blessures depuis belle lurette, enraciné dans un rôle ingrat de remplaçant qui ne lui sied pas du tout, Eden Hazard n’est plus que l’ombre du génial maestro qu’il était avant de poser un orteil dans la maudite cité madrilène. Redevenu titulaire fin décembre grâce à l’épidémie de covid qui ronge les rangs de la Maison Blanche, il a enfin pu remontrer des bribes du joueur qu’il était. À 30 ans à peine, il est désormais à la croisée des chemins. Que faire ? Persévérer et rester au Real Madrid, quitte à ne jamais s’extirper de ce cercle vicieux infernal ? Ou quitter les Merengue pour retrouver un semblant de stabilité autre part ? On pourrait épiloguer sur la question pendant des heures. Alors, stop ou encore ?

4. Emma Raducanu, pour confirmer le conte de fée de l’US Open

Emma Raducanu, la confirmation, cette étape si périlleuse dans le tennis © Tous droits réservés Un conte de fées. Un miracle. Ou le début d’une ascension fulgurante ? Lauréate du dernier US Open après s’être extirpée des qualifications, Emma Raducanu a créé la sensation en envoyant bringuebaler ses adversaires une à une. Sacrée sportive de l’année par la BBC, la joueuse de 19 ans est devenue la 1e Britannique sacrée en Grand-Chelem depuis Virginia Wade en 1977. Une éternité. L’heure est désormais à la confirmation. Va-t-elle parvenir à rééditer pareil exploit pour s’ériger comme l’une des nouvelles stars d’un tennis féminin qui se cherche désespérément une patronne ? Ou va-t-elle rentrer dans le rang et rejoindre le contingent des étoiles filantes sans lendemain ? L’année 2022 nous livrera déjà des éléments de réponse. Et quelque chose nous dit qu’au vu du niveau de tennis proposé à l'US Open, on risque d'encore entendre parler de cette Emma Raducanu.

5. Thierry Neuville, pour sortir de l’ombre de Sébastien Ogier

4. Thierry Neuville, pour sortir de l'ombre de Sébastien Ogier © AFP or licensors La carrière de Thierry Neuville n’est finalement qu’un éternel recommencement. Monstrueux quand on ne l'attend plus mais moins fringant quand la pression s’installe sur ses épaules, le Belge a connu une nouvelle saison en dents de scie. Vainqueur de deux rallyes mais 3e des championnats du monde, il est à nouveau passé à côté de son grand objectif personnel : le titre suprême. Un refrain qui perdure au fil des ans (c’est son 6e podium, déjà !) et qui doit frustrer intérieurement l’ambitieux Germanophone. Avec la retraite de l’intouchable Sébastien Ogier, une fenêtre de tir semble cependant s’ouvrir. À Neuville de la saisir. Mais attention, derrière, la meute a les dents longues et n’attend qu’un faux pas du Belge pour lui ravir la couronne. 2022 sera donc sans doute l’année de tous les défis pour Neuville.

Rallye d'Espagne 2021 : Victoire de Thierry Neuville - WRC - Rallye d'Espagne 2021 (11/12) -... Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a remporté ce dimanche le Rallye d'Espagne, onzième et avant-dernière épreuve de l'édition 2021 du Championnat du Monde des Rallyes. Le pilote belge s'est imposé au bout du suspense : alors que tout semblait sous contrôle avant la Power Stage, la dernière spéciale du rallye, Thierry Neuville a été victime d'un problème technique sur sa Hyundai, d'un début d'incendie, et il a été privé de démarreur... Il a finalement réussi à rejoindre la ligne de départ et à rallier l'arrivée de la Power Stage !

6. Marc Marquez, pour reprendre sa place sur le trône

Marc Marquez, la vengeance est un plat qui se mange froid © AFP or licensors En voilà un autre qui intérieurement doit bouillir sévèrement. King of the road et quasiment imbattable entre 2013 et 2019 (six titres de champion du monde), Marc Marquez a brutalement été rappelé sur terre à l’aube de la saison 2020. Martyrisé par une blessure au bras qu’il a aggravée en voulant revenir trop vite, l’Espagnol a dû mettre pied à terre et faire une croix sur toute sa saison. Revenu en 2021 avec la ferme intention de remonter sur son trône, il a dû s’avouer vaincu, freiné par certaines récalcitrantes douleurs et par un Fabio Quartararo monstrueux. Sevré de titre depuis deux ans, Marquez a donc soif de revanche. Et quand on voit ce qu’il est capable de faire avec un bras en vrac (trois victoires en 2021 tout de même), on a hâte de voir ce qu’il nous concoctera une fois rétabli à 100%.

7. Federer-Djokovic-Nadal : pour remporter ce mythique 21e Grand-Chelem

Reverra-t-on un jour Roger Federer sur un terrain de tennis ? © AFP or licensors Reverra-t-on un jour Roger Federer sur un terrain de tennis ? Rafael Nadal s’est-il remis de ses diverses blessures et de son Covid ? Novak Djokovic participera-t-il à l’Open d’Australie ? Et surtout, qui remportera son 21e Grand-Chelem en 1er ? Comme avant chaque saison tennis, les questions sont nombreuses. Et à l’heure actuelle, elles sont, pour la majorité sans réponse. Avant cette saison 2022, les trois gloutons disposent chacun de 20 Grands-Chelems dans leur armoire. C'est un fait. Lequel des trois mastodontes parviendra à prendre le dessus en 1er ? Roger Federer pour un improbable baroud d’honneur ? Rafael Nadal pour prolonger son hégémonie Porte d’Auteuil ? Ou, Novak Djokovic pour confirmer son ultra-domination depuis quelques années ? Tous les pronostics penchent vers le Serbe, plus jeune et dont le corps vacille un peu moins. Mais avec ces trois-là, on n'est finalement plus à l'abri de rien. Et surtout pas d'une énième surprise.

8. Mikaela Shiffrin, pour chasser ses démons et rendre hommage à son père

Mikaela Shiffrin, chasser ses démons et rendre hommage à son père © Tous droits réservés "J’ai une certaine appréhension avant les Jeux de Pékin." Cette phrase peut paraître surprenante venant de la bouche de Mikaela Shiffrin, double médaillée d’or olympique en titre en slalom et habituée à jongler avec la pression colossale qui s’abat sur ses épaules. Mais au vu du passé récent de l’Américaine, elle peut se comprendre. Parce que l’année 2020 n’a pas été de tout repos pour elle. Fortement touchée par le décès inopiné de son père en février, Shiffrin a, par ailleurs, dû faire une croix sur le Gros globe (qu’elle venait de remporter 3x d’affilée) après une blessure au dos. Ce n’est qu’après une longue pause et avoir fait l’impasse sur les épreuves de vitesse que Shiffrin a retrouvé goût à la discipline. Revigorée, elle se focalise désormais à fond sur son grand objectif : brandir une 3e médaille d’or olympique, confirmer son rang de superstar de la discipline et rendre le plus bel hommage à son père décédé.

9. Marcell Jacobs, pour prendre le bon tournant après sa ligne droite d’anthologie

Marcell Jacobs, vainqueur du 100m olympique. © Tous droits réservés Où ranger le sacre de Marcell Jacobs dans la catégorie des victoires inattendues ? Probablement très haut. Vainqueur du 100m olympique à la surprise générale après une ligne droite d’anthologie, l’Italien doit se demander ce qui lui est arrivé ce jour-là. Parce que des adversaires féroces, il en avait. Kerley, De Grasse ou Bromell, la meute de prétendants lancés à sa poursuite avait même énormément de gueule. Mais Jacobs a tenu bon. Pour marcher fièrement dans les pas de son illustre prédécesseur, Usain Bolt. Reste désormais à confirmer. Succéder au Jamaïcain, ils ont été nombreux à rêver de le faire. Beaucoup se sont pris les pieds dans le tapis à force d’y croire un peu trop. En remportant l’or olympique, Jacobs a, lui, signé son 1er coup d’éclat. Avant de confirmer aux championnats du monde en 2022 ? La pression est désormais dans son camp. Fini d’être l’outsider que personne ne calcule. Il va désormais falloir assumer.

10. Bashir Abdi, pour aller chercher une médaille mondiale après le bronze olympique

Bashir Abdi, coureur belge. © Belga Pourra-t-il faire mieux qu'en 2021 ? C'est possible mais ça va être difficile. 3e du marathon olympique au terme d'un effort monstrueux, Bashir Abdi a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un exploit d'un jour puisqu'il s'est emparé du record d'Europe fin octobre. Deux exploits coup sur coup qui ont rendu ambitieux le sympathique Belge. Médaille de bronze autour du cou, sourire aux lèvres et détermination pleins les yeux, il affirmait après sa course olympique qu'il allait "revenir pour l'Or". Mais avant Paris en 2024, le coureur s'est fixé un nouveau grand objectif : les Mondiaux d'athlétisme d'Eugene aux Etats-Unis en juillet prochain. "Une médaille mondiale manque à mon palmarès. Pour moi, cela passe avant une victoire dans un marathon de renom" expliquait-il récemment. Une médaille dans un grand rendez-vous mondial après une breloque olympique. C'est tout le mal qu'on lui souhaite évidemment. Mais impossible n'est pas Abdi, on l'a bien vu à Tokyo.

Bashir Abdi s'impose au Marathon de Rotterdam et établit un nouveau record d'Europe en 2h03:35 -... Bashir Adbi s'impose au Marathon de Rotterdam et établit un nouveau record d'Europe en 2h03:35