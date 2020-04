En manque de terrain, Christian Kabasele tacle son fils dans son jardin

Les championnats de football sont à l’arrêt et les joueurs professionnels continuent à s’entraîner chez eux, de manière sérieuse ou parfois plus décontractée.

Christian Kabasele a profité de son dimanche pour taper le ballon avec son fils et a publié une vidéo sur son compte Twitter.

Dans celle-ci, on voit le Diable rouge tacler en retard son fils, qui partait vers le but vide. "J’ai la balle monsieur l’arbitre" a commenté le joueur de Watford. De quoi du côté de la mauvaise foi, continuer aussi à entraîner les réflexes.