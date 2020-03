En manque de foot ? Le jeu Football Manager est temporairement gratuit

Une très bonne nouvelle pour les fans de football en mal de ballon rond et surtout du stress inhérent aux matches. Le célèbre jeu vidéo Football Manager a décidé de mettre sa version 2020 à disposition gratuitement pour une durée de six jours.



De quoi meubler de nombreuses heures de confinement et combler le manque de football ressenti par les amateurs. Ce jeu vous permet de vous mettre dans la peau d’un entraîneur et de mener votre équipe préférée vers les sommets.



Vous pouvez tout gérer, les tactiques de matches, les entraînements, les transferts, les négociations de contrat. Avec un seul but : bâtir le meilleur noyau possible pour aligner les victoires et gagner un maximum de trophée. Cette simulation assez réaliste tient compte du vieillissement des joueurs et de leur progression au fil des saisons. En dénichant les perles et avec beaucoup de patience, tout est possible. Même gagner la Ligue des champions avec un club pris en main en D4 anglaise.



Attention tout de même, est chronophage et assez addictif. Tous ceux qui l’ont testé vous le diront. Vous voilà prévenus. Surtout qu'à la fin de le semaine, pour continuer à jouer il faudra ... payer. Le créateur du jeu y a sans doute pensé.