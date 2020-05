En Belgique, un arbitre sur six est confronté à l'homophobie

Discriminations sont en augmentation

45% des arbitres du football belge indiquent qu’à leurs yeux, les discriminations sont en augmentation, tant en termes de racisme, de sexisme que d’homophobie. La Fédération, consciente de cette réalité, a mis en place un plan d’action, comme l’a expliqué An de Kock, coordinatrice des projets sociaux à la Fédération belge de football. "Toute forme de discrimination est intolérable. L’URBSFA continuera à travailler avec ses fédérations régionales, que sont l’ACFF et Voetbal Vlaanderen, pour réduire ce nombre au minimum absolu. Chaque année, nous développons notre campagne "Football for All" et, à l’automne, nous organiserons une conférence internationale sur l’acceptation des LGBTQ + dans le football. Tous les responsables de la sécurité, les stewards et les arbitres reçoivent par ailleurs un recyclage annuel sur la manière dont ils peuvent agir contre les discriminations. Le règlement fédéral a également été modifié afin que nous puissions sanctionner plus sévèrement et plus efficacement en la matière."