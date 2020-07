En attendant la reprise par le LOSC, Mouscron fait jouer les jeunes

Mouscron a débuté sa préparation samedi par un match amical face à son voisin de Dottignies (P2), que les Hurlus ont gagné 4-1. Van Durmen, Ngoye, Atteri et Zé Junior ont inscrit les buts des Hurlus.

Dans une période rendue incertaine par la potentielle reprise du LOSC -qui devrait être officialisée prochainement-, le noyau pro s'entraîne avec énormément de jeunes. Ce samedi, dix espoirs issus du Futurosport ont foulé la pelouse du Canonnier pour cet amical. Henry et Simba en première période, huit autres en seconde.

Mouscron s'est déjà séparé de Frank Boya et de Jean Butez, qui ont tous deux rejoint l'Antwerp. Pour le reste, des joueurs qui formaient l'ossature de l'équipe sont en fin de bail et sont retournés dans leur club d'origine. C'est les cas des Queiros, Osabutey, Perica, Aleix Garcia et Wimmer.

Le préparateur physique Olivier Croes a mené les troupes, l'équipe vivant toujours sans entraîneur principal depuis le départ de Bernd Hollerbach.

La direction se fait très discrète sur ses intentions par rapport aux joueurs qui sont toujours sous contrat. Les chances de voir arriver des jeunes issus du centre de formation de Lille sont grandes mais rien ne filtre pour le moment.

Mouscron jouera son prochain match amical contre La Gantoise samedi prochain.