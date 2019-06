En 2005, Liverpool réalisait le "Miracle d'Istanbul" face au Milan AC

Il y a 14 ans, Liverpool remportait sa cinquième Ligue des Champions dans le stade Olympique Atatürk d’Istanbul. Menés 0-3 à la mi-temps par le Milan AC, les Reds réalisaient l’exploit de revenir au score avant de remporter la séance de tirs au but. Une finale, à l’image du parcours des Scousers, complètement folle et devenue la plus belle de l’histoire de la C1.

Quand l’irrationnel prend le dessus, même une équipe composée des meilleurs joueurs ne peut rien y faire. En ce 25 mai 2005, le Milan AC aligne une véritable armada à Istanbul pour la finale de la Ligue des Champions : Kaká, Pirlo, Crespo, Shevchenko ou encore les inusables Maldini et Nesta. Mais, rien ne pouvait arrêter le Liverpool 2004-2005.

Cette saison-là, les hommes de Rafael Benitez arrivent presque miraculeusement en finale. En phase de poules, lors du dernier match, ils doivent battre l’Olympiakos par deux buts d’écart pour se qualifier. Grâce à une frappe surpuissante de leur capitaine Steven Gerrard à la 87e minute, ils passent en huitièmes de finale (3-1). En demi-finale, leur duel avec Chelsea est très serré. 0-0 à Londres à l’aller, c’est à Anfield que les Reds font la différence grâce un but très litigieux de Luis Garcia à la 4e minute dont on ne sait toujours pas si le ballon avait franchi la ligne.

Liverpool arrive sur les rives du Bosphore dans la peau de l’outsider face au grand Milan. Les Rossoneri visent une septième Ligue des Champions, deux ans après la précédente. Ils ont devancé Barcelone en face de poules, éliminé Manchester United, l’Inter Milan et le PSV Eindhoven en phase à élimination directe. Tout le monde s’attend à assister à un triomphe italien en Turquie.

Le début de match confirme cette impression. Il ne faut que 52 secondes à Paolo Maldini pour reprendre de volée le coup franc de Pirlo et ouvrir la marque. Ensuite, la vitesse et l’efficacité des attaquants milanais font la différence. Hernan Crespo s’offre un doublé juste avant le repos (39' et 44'). 3-0 au repos, le match semble plié d’autant que Liverpool accumule de la malchance. L’Australien Harry Kewell sort sur blessure après 23 minutes. Il est imité pendant la mi-temps par l’arrière droit Steve Finnan.

Trois buts en six minutes

Trois buts de retard et un Steven Gerrard arrière droit pour remplacer Finnan, peu voient alors les Scousers revenir. Pourtant, le football offre souvent de courts moments incompréhensibles. Six minutes auront suffi à Liverpool pour recoller. 54e minute, Gerrard en bon capitaine montre la voie d’une tête rageuse. Deux minutes plus tard, le Tchèque Vladimir Smicer envoie une frappe vicieuse qui vient surprendre Dida. Enfin, à l’heure de jeu, Xabi Alonso vient convertir un penalty en deux temps suite à la faute de Gattuso sur Gerrard. 3-3 pour un Milan sonné face à la réussite insolente des Anglais.

La suite de la rencontre est plus calme, chaque équipe ayant peur de l’autre. Les prolongations ne sont pas plus fructueuses malgré une énorme occasion pour les Lombards. À la 117e minute, Dudek réalise une double parade exceptionnelle devant la tête puis la frappe de Shevchenko.

La terrible séance des tirs au but doit désigner le vainqueur. Le héros va venir de Pologne. Jerzy Dudek, le gardien des Reds sort les tentatives de Pirlo et Shevechenko alors que Serginho lui envoie son tir au-dessus. Riise est le seul à rater côté Anglais ce qui permet aux coéquipiers de Steven Gerrard d’être sacrés (3-3, 3-2 tab.) pour la cinquième fois de leur histoire.

Pour beaucoup, c’est la meilleure finale de l’histoire de la compétition. En tout cas, à Liverpool ce match reste l’un des plus grands moments de l’histoire du club. 20 ans après le drame du Heysel, il aura permis au club de la Mersey de retrouver son lustre d’antan et sa place dans le gotha européen. Il n’était de toute façon pas fait pour marcher éternellement seul.

Compos :

Milan AC : Dida, Maldini, Nesta, Stam, Cafu, Pirlo, Seedorf (Serginho 86'), Gattuso (Rui Costa 112'), Kaká, Crespo (Tomasson 85'), Shevchenko

Liverpool : Dudek, Traoré, Hyypiä, Carragher, Finnan (Hamann 46'), Alonso, Riise, Gerrard, Luis Garcia, Kewell (Smicer 23'), Baros (Cissé 85')

Buts : Maldini 1' (1-0), Crespo 39' (2-0), Crespo 44' (3-0), Gerrard 54' (3-1), Smicer 56' (3-2), Alonso 60' (3-3)

Tirs au but : Tomasson, Kaká pour Milan. Hamann, Cissé et Smicer pour Liverpool.