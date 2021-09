En 10 ans, le football belge a touché près... d’un milliard d’euros du Big-Five !

C’est bien connu : le championnat de Belgique est un tremplin réputé vers les grands championnats. Et les clubs de Pro-League assurent leur équilibre financier principalement sur leurs plantureux transferts sortants vers des marchés plus florissants.

Pour info, le seul AS Monaco a touché en 10 ans 1.039 millions d’euros en provenance des cinq grands championnats… soit davantage que tous nos clubs de Pro-League cumulés. Appelez-cela l’effet Kylian Mbappé, James Rodriguez, Thomas Lemar, Anthony Martial et autre Benjamin Mendy ...

La Belgique est la 5e ligue mondiale tirant les plus grands revenus ce ces transactions, derrière le Portugal (2.079 millions d’euros sur 10 ans !), la D2 anglaise (1.994 millions), la D1 néerlandaise (1.460 millions) et la D1… brésilienne (1.177 millions). La Belgique devance dans l’ordre la D2 italienne, la Ligue 2 française et la D2 allemande.

Les clubs de Pro-League belge ayant encaissé le plus sur la période 2012-2021 en provenance du Big-5 (Source : Transfertmarkt.de) sont assez logiquement les 5 grands noms du football belge : Anderlecht (recette de 279 millions bruts, dont environ 200 millions issus des caisses des clubs du Big-5), Genk (220 millions bruts… dont 201 venus du Big-5 !), le Club Bruges (219, dont 184 du Big-5), La Gantoise (164... dont 85 seulement en provenance du Big-5, mais 27 millions pour le seul Jonathan David) et le Standard (160, dont 82 seulement en provenance du Big-5).

Anderlecht, Bruges et surtout Genk profitent de leurs contacts bien introduits en Premier League anglaise et en Série A italienne. A l’exception d’Alejandro Pozuelo (Toronto en MLS), Genk place... 19 de ses 20 plus gros transferts sortants en Angleterre, en Italie ou en Espagne (avec les palmes pour Sander Berge, Leandro Trossard et Wilfred Ndidi) !

Pour Anderlecht, c’est le cas de 17 de ses 20 plus grasses transactions sortantes récentes, avec en tête Jérémy Doku, Youri Tielemans et Albert Sambi Lokonga). Bruges atteint lui la cote de 16 sur 20, grâce notamment à ses meilleures ventes Wesley, Odilon Kossounou et Krépin Diatta).

Gand et le Standard ont des réseaux plus diversifiés mais aussi… plus confidentiels (Russie, Portugal, Pays-Bas… et Pro-League) : ces deux clubs arrivent à peine à placer la moitié de leurs 20 plus grosses ventes dans les 5 plus grand championnats. Et la plus grosse vente du Standard demeure toujours, 13 ans après, celle de Marouane Fellaini à Everton…