Émouvants et drôles, les hommages à Michel Lecomte pour sa dernière Tribune

Jacques Borlée sur Michel Lecomte: "Il a un seul défaut, il aime trop le foot" - La Tribune -... Michel Lecomte a été l'un de ceux qui ont mis l'athlétisme au devant de la scène à la RTBF. Ce qui lui a valu tout le respect de Jacques Borlée: "Michel a joué un rôle énorme pour l'athlétisme et pour la famille Borlée. Si le label des Borlée existe c'est en partie grâce à lui. Puis il y a quelque chose qui nous lie très fort, c'est un événement qui eu lieu à Barcelone en 2010, au moment où Kevin et Jonathan doivent faire leur finale où ils sont favoris. Je venais de coacher Olivia qui avait raté sa demi-finale, elle revenait en pleurant. À ce moment-là je coachais Kevin et Jo'... Michel par après est venu me voir pour me dire 'mais comment tu fais?'. Je voudrais lui répondre aujourd'hui, que je faisais du Michel Lecomte!" dit-il ému. "Faire du Michel Lecomte, c'est dans cette émotion énorme rester rationnel, mais en gardant un humanisme incroyable. Je crois que l'humanisme qu'il a donné à toute son équipe est extraordinaire. Il a un seul défaut, il aime trop le foot" conclut-il en plaisantant.