Edward Still, nouvel entraîneur de Charleroi : "Sans le public, le projet ne serait pas intéressant"

A commencer par la confiance, apparemment réciproque entre le jeune entraîneur (30 ans) et "monsieur Bayat" (comme il l’appelle tout au long de l’interview). "J’avais cette relation de confiance avec Ivan Leko, et il était très important pour moi, si je le quittais, de retrouver cette confiance. Et dès les premiers contacts avec (monsieur) Mehdi Bayat , on était sur la même longueur d’onde. Il a une vision d’ensemble qui colle à celle que j’ai de l’équipe sur le terrain."

Revenu de Chine où il travaillait avec Ivan Leko , Edward Still devait terminer sa quarantaine avant d’être officiellement présenté en tant que nouvel entraîneur du Sporting de Charleroi . Celui qui aime tant les chiffres a peut-être décompté les jours, mais le voilà bel et bien désormais au pied de son nouveau défi : la découverte du poste d’entraîneur principal : "Il y a un peu de stress quand on sort de sa zone de confort évidemment, mais c’est une évolution naturelle dans ma carrière, et elle se fait au bon moment et au bon endroit. Je sais que les ingrédients sont là pour que ce soir une réussite."

Souvent présenté comme un "geek", jonglant plus avec les datas qu’avec le ballon, Edward Still ne nie pas ce profil, mais tempère. "Ces éléments sont assez nouveaux en Belgique, mais on les utilise déjà depuis plus longtemps en Angleterre, en France ou en Allemagne par exemple. Mais ce n’est pas le plus important pour l’équipe, ça peut juste nous donner un petit plus de 5 à 10%, un petit avantage compétitif par rapport à d’autres équipes. J’ai une certaine expérience dans ce domaine, c’est vrai, cela aide à prendre les bonnes décisions et on va intégrer ce nouvel outil à notre préparation."

Une préparation déjà bien entamée, avec la composition d’un staff autour du jeune entraîneur. "C’est très important dans ma manière de voir les choses. Il faut des experts, responsables de leur travail et qui ensuite nous permettent de prendre les décisions, ensemble. Je suis très content du staff que j’ai pu former. Et puis nous devons former un noyau pour la reprise. Avec les départs, les fins de prêts, les arrivées, il y a vraiment une opportunité de reformer le noyau, avec un équilibre des profils et des âges."