Edward Still, entraîneur de Charleroi au programme chargé entre Anderlecht et le Standard, est l'invité de La Tribune

Edward Still sera l'invité de La Tribune ce lundi soir. Le coach de Charleroi, au coeur d'un calendrier chargé entre la réception d'Anderlecht samedi dernier (défaite 1-3) et le déplacement au Standard (dimanche à 18h30), il viendra sur le plateau pour répondre aux question de l'équipe de Benjamin Deceuninck. Avec 26 points au compteur, le club hennuyer flirte avec le top 4. Un nouveau cycle a été engagé au Mambour, avec une place importante accordée à l'éclosion de jeunes joueurs. Charleroi a accroché le bon wagon pour viser les PO1, mais les quatre revers des Zèbres ont été concédés face à des équipes concurrentes pour le quatuor final (l'Union SG, le FC Bruges et Malines et Anderlecht). Quelle est la vraie place de Charleroi dans le concert de la Pro League cette saison ? Toutes les questions seront posées à Edward Still.