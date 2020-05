Edward Still : de "La Tribune" au banc de touche de l'Antwerp

Il n’a pas pu résister à l’appel de Leko. Edward Still, qui a pendant un an délivré ses pertinentes analyses vidéo dans "La Tribune" le lundi soir, rejoint celui qui lui avait déjà fait confiance à Saint-Trond et au Club de Bruges.

Le staff de l’Antwerp sera présenté ce matin et Ivan Leko a décidé de recomposer son équipe gagnante, quand le Club de Bruges avait été champion en 2018. Ses adjoints seront Rudy Cossey et Edward Still donc. Edward Still, contacté par Vincent Kompany en personne il y a quelques semaines, avait poliment refusé l’offre anderlechtoise, arrivée sur son bureau suite à la belle impression que l’analyste avait laissée…dans notre émission "La Tribune".

L’ambitieux club anversois s’est visiblement montré plus concret. Et Edward ajoute donc cette ligne à sa palette : " Je suis vraiment très content et reconnaissant pour ce nouveau challenge, pour cette belle opportunité." Enthousiaste, Edward ajoute que "les ambitions de l'Antwerp sont claires. Et le club est habité d'une passion contagieuse. Le fait de retravailler avec Ivan est aussi très motivant et on retrouve notre trio, avec Rudy, qui avait très bien fonctionné."

Edward salue au passage l'excellent travail de Lazlo Bölöni : "Avec son staff, il a obtenu des très bons résultats pendant 3 ans, depuis la montée en D1A. On va construire là-dessus pour essayer de rendre les joueurs encore meilleurs. L'objectif étant de gagner chaque prochain match."

Justement, le prochain match, le premier défi de Leko, Cossey et Still sera de remporter la finale de la coupe de Belgique contre…le Club de Bruges. La ville de Bruxelles ayant marqué son accord pour la disputer à huis clos début août.

Ce premier week-end du mois d’août sera d’ailleurs capital pour la famille Still avec la finale de D1B qui opposera OHL au Beerschot. L’entraineur adjoint du Beerschot est Will Still, frère d’Eward et autre membre reconnu de notre rubrique " Trop Stillé " du lundi soir. En cas de montée en D1A (le Beerschot a remporté le match aller 1-0), le derby anversois pourrait prendre une allure un peu plus fraternelle que d’habitude…