Edward Still après Charleroi – Malines : "On a oublié ce soir que la possession ce n’est pas juste pour avoir le ballon"

Le Sporting de Charleroi a enchaîné une deuxième défaite en perdant à domicile face à Malines ce dimanche soir. Une déception pour le club et ses supporters, forcément, même s’il n’y a pas péril en la demeure, loin de là. Edward Still, le coach des Zèbres avait un avis clair sur ce qui n’a pas fonctionné dans son équipe, et prend aussi sa part de responsabilité dans cette défaite, il a réagi au micro d’Eleven Sports.

"On a vraiment dominé le match, de tout point de vue. Les stats de possession le montrent. On a oublié ce soir que la possession ce n’est pas juste pour avoir le ballon. La possession c’est pour arriver dans des possessions dangereuses dans les trente derniers mètres, pour tuer. Et ça, on ne l’a pas fait. C’est ce sentiment d’avoir été meilleurs dans le match, il n’y a rien à dire, je pense que le coach adverse dira la même chose, mais de ne pas avoir été assez tranchants, percutants dans les courses, d’amener le ballon dans la zone finale où on veut l’amener. On a presque un peu subi notre possession. Les positions étaient bonnes mais il n’y avait pas assez de percussion. Puis on concède le premier but sur une contre-attaque bien menée, et puis le deuxième but c’est une anomalie, il y aura trois buts comme ça cette saison, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Ça me dégoûte, on est tous dégoûté. Il faut qu’on assume et on va avancer plus fort. "

Un premier but avec une erreur dans le repli défensif : "Là j’assume, c’est mon erreur. Sur le coup, c’est moi qui ai inversé Joris (Kayembe) pour aller tirer le corner à la place de Ryota (Morioka) et puis le ballon n’est jamais sorti et on n’a pas eu le temps de switcher. Joris et Jackson (Tchatchoua) ont des rôles bien spécifiques en défense. Et là, Joris était un peu déstabilisé à ce moment-là. Je l’ai dit aux joueurs directement à la mi-temps, j’assume c’est mon erreur. Ça arrive, les joueurs font des erreurs, j’en fais aussi. Sur ce coup-là c’est pour moi."

Le coach analyse la situation actuelle de l’équipe : "Dans l’ensemble je pense qu’on fait une petite crise de croissance là. On a été confronté à la limite d’un jeu sans rendement et sans cet instinct de tueur dans les 20 derniers mètres."

Pour Still, Charleroi ne cherche pas à être beau à tout prix : "Ce n’est pas une question d’être beau ou pas beau. C’est une question d’utiliser la qualité de notre football et de transformer ça en résultats, c’est tout. On l’a très bien fait pendant plusieurs semaines. Mais aujourd’hui, on a peut-être été trop loin dans ce déséquilibre-là. On ne va pas changer notre style mais on le dit souvent à l’entraînement. On bouge le ballon uniquement pour marquer des buts pas pour être beau. Je ne veux pas des compliments après le match pour nous dire qu’on est beau. On le fait uniquement pour gagner des matches, être performants et ramener des résultats qui feront plaisir à tout le monde ici."