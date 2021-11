Edward Still à La Tribune : "Il faut qu’on joue ensemble en dehors du terrain"

Invité sur le plateau de La Tribune ce soir, Edward Still, coach du Sporting de Charleroi a évoqué la défaite des Zèbres ce samedi face à Anderlecht, les cadeaux qu’ils ont fait aux Mauves selon lui et la tactique mise en place. Il a aussi évoqué le positif, la technique du pressing qu’il essaye de mettre en place et son évolution au sein du club. La tête bien sur les épaules et les idées claires, celui qui dirige une équipe de D1A pour la première fois de sa carrière a fait part à l’équipe de l’émission de sa vision de cette "petite entreprise" qu’il gère depuis quelques mois.

"La dimension à laquelle je ne m’attendais pas autant, c’est tout ce qui a autour du terrain. J’ai la chance d’être très bien entouré par le staff sportif mais aussi par Mehdi [Bayat, ndlr] et Pierre-Yves [Hendrickx, ndlr]. C’est comme la gestion d’une petite entreprise, c’est presque une cinquantaine de personnes et il faut que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Il faut qu’on joue ensemble en dehors du terrain pour qu’on soit dans les meilleures conditions possibles pour chacun."

Anciennement analyste vidéo, le coach doit manier différentes techniques pour expliquer sa vision du jeu aux joueurs : "Je ne suis plus du tout là-dedans, j’ai transféré ce rôle-là. Le plus important ça reste le jeu et aussi d’être sûr que le vestiaire est bien géré. Et concernant les conseils, ça dépend des joueurs. Certains ont besoin de chiffres, d’autres d’images, d’autres encore de le sentir à l’entraînement ou alors d’avoir une conversation donc on doit s’adapter à chaque individualité. Je le découvre petit à petit, je dois être certain que le message passe et que chaque joueur a les infos dont il a besoin."

Et lorsqu’on lui demande si cette notion du management c’est en lui ou s’il apprend sur le tas, Edward Still répond franchement : "On l’apprend au fur et à mesure évidemment. Il faut savoir comment les joueurs vont avant, pendant, après les entraînements et c’est grâce à leurs retours et à ceux de l’équipe qui m’entoure que tout ça se construit. J’écoute les autres. Ça permet de gérer ça de la façon la plus juste possible selon chacun mais toujours en respectant l’essentiel, le groupe."