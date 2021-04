Edito : les dégoûtants (se) sont déjà dégoûtés...

"Quand tous les dégoûtés seront partis, il ne restera plus que les dégoûtants" : cette célèbre citation à la paternité contestée, mais remise sur le devant de la scène par Stephan Streker, ce lundi, sur le plateau de la Tribune, trouve deux jours plus tard un prolongement aussi rapide qu'inattendu. La Superleague est mort-née par le sabordement empressé de ses créateurs. Une fois seuls, les dégoûtants se sont donc... dégoûtés eux-mêmes, phagocytés par la puissance du monstre qu'ils ont engendré dimanche soir aux douze coups de minuit.

Il semblerait donc que la puissance financière ne détermine en rien l'opiniâtreté dans la lutte, ni la défense de convictions qui semblaient pourtant si inflexiblement clamées lors de ce désolant putsch avorté... Puissants dans les bilans comptables peut-être, beaucoup moins dans le jusqu'au-boutisme...

Quel dommage, serait-on presque tenté d'écrire... Car quitte à pousser le cynisme à l'extrême, on aurait tant aimé voir se déchirer à coups de menaces, sanctions, recours et procès les 12 sécessionnistes et l'UEFA. Les deux parties avaient déjà pris les devants juridiques, et quasiment achevé le casting de leurs armées d'avocats. Hélas pour eux, les combattants peuvent déjà ranger leur tenue de combat, avant même que ne résonne le clairon de la Bataille des Champs du Pelennor... Et les spectateurs, avides du sang versé, en resteront pour leurs frais. Plutôt que cesser faute de combattants, le combat ne débutera tout simplement pas...

Quelles leçons ?

Quelles leçons auront tiré les sécessionnistes de ce cuisant échec ? Probablement aucune... Loin de remettre en cause leur modèle économique (Agnelli n'a-t-il pas encore répété que le football était une industrie ?), tout aussi loin de reconnaître le manque de pincettes utilisées pour porter la Superleague sur les fonts baptismaux, ils ont simplement battu en retraite. Non pas par crainte de l'opposition, qui était aussi prévisible que prévue, mais par les failles apparues dans ce qu'ils pensaient être un socle indestructible : les supporters.

Les joueurs actuels étant pieds et poings et liés commercialement, ils ont dû se contenter de prêter leur voix à leurs prestigieux devanciers (Gary Neville, Gary Lineker ou Luis Figo pour ne citer qu'eux). On devine bien que l'idée de devoir abandonner le championnat national dans lequel ils concourent et, pire encore, de renoncer à l'idée de représenter leur pays dans les plus prestigieuses compétitions internationales, ne les enchantaient guère. Mais avec la bouche cousue, il est plus difficile de crier son désarroi. Certains coaches (comme Jürgen Klopp) ont eu moins de scrupules et ont dit tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Mais ce sont surtout les levées de boucliers des supporters concernés qui ont entraîné la capitulation. Car ces mutineries n'avaient pas été anticipées. Du moins pas dans ces proportions. On dit d'un navire qu'il ne peut voguer sans capitaine. Mais c'est encore moins le cas quand tous les matelots ont choisi de se jeter à l'eau...

De ce triste coup de force avorté, on retiendra trois choses :

1. Les 12 sécessionnistes ont, par la folie mégalomane de deux hommes (Florentino Perez et Andrea Agnelli), fait brutalement pâlir leur étoile et brisé le rapport passionnel qui existait entre eux et leurs supporters.

2. Le Bayern Munich, à l'inverse, peut s'attendre à voir exploser son nombre de fidèles, adhérents ou abonnés (réels ou virtuels). Son modèle de gestion "à l'européenne", en totale contradiction avec l'"américanisation" de certains des clubs les plus puissants d'Europe, force un respect presque unanime. Là où certains clubs anglais ont importé, non seulement, des capitaux étrangers, mais aussi un mode de pensée typé US, le Bayern se veut, lui, garant d'une tradition, d'une droiture et d'un héritage qui en font l'un des plus dignes et respectables représentants du Vieux Continent...

3. Enfin, l'UEFA nous aura offert une formidable leçon d'acting, s'il est est permis de le dire de la part d'un collectif... Car voir cette institution jouer les chevaliers blancs et incarner à elle seule la définition de ce que doit être l'éthique, prête plus qu'à sourire. Le fossé qu'elle a elle-même creusé entre riches et pauvres, à force de réformes de ses compétitions et de leur format, n'a fait que stimuler l'appétit de sécessionnistes, qui s'en sont uniquement servi comme levier de pression vers des aspirations plus élevées encore... L'UEFA scie les branches sur lesquelles elle s'assied depuis des décennies, puis accuse 12 de ses clubs membres les plus influents de déforestation intensive... Avouons au moins que c'est assez drôle.

Pour garder la face, ne reste donc plus à la Juventus et au Real Madrid qu'à s'entendre sur une Calimero League des mal-aimés, où les deux alliés pourraient s'affronter autant de fois qu'ils le souhaiteraient, dans une indifférence quasi générale...