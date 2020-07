Eden Hazard, toujours gêné à la cheville, manquera le déplacement à Bilbao

Zinédine Zidane vient d’effectuer sa conférence de presse à la veille du déplacement du Real Madrid à l’Athletic Bilbao. Il a confirmé l’absence d’Eden Hazard. Reposé lors de la réception de Getafe jeudi, le Diable rouge est toujours gêné à la cheville qui avait nécessité une opération début mars. Zidane a commenté cette décision : "Il a ressenti des douleurs ces derniers jours et nous ne voulons prendre aucun risque. Il pourrait revenir dans l'équipe avant la fin de la saison."

"On sait qu'il a reçu un gros coup contre l'Espanyol qui l'empêche de jouer pour l'instant, rien de plus. (...) Qu'un joueur ne puisse pas faire son travail sur le terrain, pour moi, c'est la pire des choses. Eden, c'est sa première année ici, il veut aider l'équipe, et quand il ne peut pas le faire, il n'est pas content", a résumé "Zizou". "Tout ce qu'il veut, c'est être bien pour jouer. S'il a des gênes, s'il n'est pas à 100%, c'est un problème pour lui et pour toute l'équipe. Donc nous voulons qu'il revienne à 100% et qu'il mette tout cela derrière lui très vite", a soutenu le technicien.

Mauvaise nouvelle pour le Belge qui s’était distingué lors de ses deux premières sorties post-confinement avec le Real. Il avait signé deux assists.