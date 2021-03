Eden Hazard : opération ou pas, il y a divergences d’intérêts entre les Diables Rouges et le Real Madrid

Depuis l’annonce de la nouvelle blessure d’Eden Hazard en début de semaine, les spéculations vont bon train quant à la manière avec laquelle le Belge doit mener la fin de sa saison, à la fois avec le maillot merengue, et celui des Diables Rouges. Les intérêts peuvent diverger entre la sélection, qui pleurerait à chaudes larmes l’absence de son capitaine à l’Euro 2021, et le Real, n’a encore jamais connu un Eden Hazard à 100%. L’enjeu central autour de la blessure d’Eden Hazard tourne autour d’une plaque qui avait été posée à sa cheville à l’époque de son opération à Dallas réalisée par un médecin américain et supervisée par le staff médical du Real Madrid. D’après le quotidien castillan AS, la présence de cette plaque serait préjudiciable à Hazard et serait responsable de ses douleurs chroniques à la cheville ainsi que de ses pépins musculaires répétés, dont le dernier en date au psoas. La question d’un nouveau passage sur le billard pour enlever cette plaque se pose désormais. Mais à quelle échéance ? Le quotidien AS croit savoir que l’Union Belge souhaite une opération au plus vite, mais le journal appuie son propos sur une déclaration de Kris Van Crombrugge qui n’est désormais plus le médecin des Diables, puisqu’il a été remplacé par le docteur Kristof Sas. Les positions officielles n’ont pas encore été arrêtées mais vu l’incandescence de la presse espagnole à ce sujet, chaque mot compte. ►►► À lire aussi : La vie est possible sans Eden Hazard chez les Diables Rouges : la preuve par les statistiques

Economie de communication

Pour l’heure, les différents acteurs de cette série peu réjouissante ont tous préféré gagner du temps. Du côté de l’Union Belge, on laissera la primauté de la communication à Roberto Martinez, qui annoncera vendredi sa sélection pour les rendez-vous du mois de mars. Il devrait en profiter pour formuler officiellement la position de l’Union Belge par rapport à une éventuelle opération du Belge. Néanmoins, le Catalan manie cette faculté de peser la moindre virgule de ses phrases, laissant les amateurs de bons mots et de punchlines bien senties systématiquement sur leur faim. D’un autre côté il y a le Real Madrid, qui a toujours revendiqué une part de mystère dans sa manière de communiquer sur les blessures de ses joueurs -encore plus dans le cas de Hazard-. Zinédine Zidane s’est mis au diapason du club puisque ses conférences de presse sont des enchaînements de phrases convenues, où le tacticien français détaille très peu le fond de sa pensée. Si les deux clans se montrent pour le moment prudents, c’est aussi parce que les échanges sont tendus depuis septembre 2020. A l’époque, Hazard était venu en équipe nationale pour y faire banquette, et Courtois avait quitté la sélection belge, dans des circonstances restées floues.

A qui profite le bistouri ?

Depuis cette nouvelle blessure, les médecins du sport de tous bords ont été sollicités pour évoquer le cas Hazard. Exercice périlleux pour des professionnels qui ne connaissent pas le dossier en profondeur et peuvent seulement se fier à ce que des cas semblables de la littérature médicale leur enseigne. L’idée d’une opération imminente pour retirer la plaque profiterait dans un premier temps aux Diables Rouges : Hazard hypothéquerait sa fin de saison avec le Real Madrid mais pourrait se reconstruire en vue de disputer l’Euro avec les Diables. Côté espagnol, on goûterait très peu à cette manière de voir les choses. Le Real est encore engagé en Ligue des champions et bataille en championnat, et aura besoin de toutes ses forces pour remplir ses objectifs. L’idée de la Maison Blanche serait de laisser un mois à Hazard pour revenir dans le coup et de l’intégrer très progressivement au groupe pour disputer la fin de la saison, avant de lui permettre d’aller se faire opérer pendant l’été. Les enjeux dépassent même le cadre de cette saison : Hazard va boucler sa deuxième saison au Real Madrid sans avoir le moindre impact positif sur le jeu madrilène. Son transfert a coûté très cher, Florentino Pérez s’impatiente alors que la Belgique retient son souffle. Les prochains jours seront déterminants.