Eden Hazard mérite-t-il son rôle de remplaçant au Real Madrid ? Le plateau de la Tribune débat

Demain soir, le mercato estival complètement fou que nous venons de vivre, connaîtra son épilogue avec une dernière valse de transferts qui pourrait encore davantage modifier le paysage footballistique. Sur le radar de pas mal d’observateurs, le transfert (ou non) de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une arrivée, certes encore hypothétique, mais qui pourrait coûter cher à un certain Eden Hazard.

Parce que depuis le début de saison (et même sans Mbappé), le Brainois doit faire face à des prestations en demi-teinte et une concurrence accrue sur son flanc gauche. Décevant et remplacé à l’heure de jeu contre Levante, Hazard n’a disputé que dix petites minutes contre le Bétis ce weekend. La preuve que dans l’esprit de son entraîneur, Carlo Ancelotti, le jeune et prometteur Vinicius Jr semble lui être passé devant.

Résultat, ce Hazard qui cherche désespérément à retrouver son niveau d’antan, se morfond sur le banc de touche et est plus que jamais pointé du doigt par les médias espagnols. Tracy Rodrigo, journaliste spécialiste de la Liga, l’a confirmé à notre micro : "Je ne veux pas être l’oiseau de mauvais augure mais la situation est un peu délicate pour Hazard. Et l’arrivée potentielle d’Mbappé pourrait encore plus le perturber. Malheureusement pour Eden, son match contre Levante a été mauvais et le timing lui a coûté cher puisque dès sa sortie, et donc la montée au jeu de Vinicius, le Real a marqué deux buts. Donc voir Eden sur le banc aujourd’hui, c’est normal. Il est difficile de dire qu’on va mettre Vinicius sur le banc."

Un avis que partagent globalement les consultants de la Tribune. "On l’a acheté pour faire la différence, il ne fait plus la différence comme avant. Pour l’instant, il n’est pas bon. Vinicius est exceptionnel, lui fait la différence. Alors, doit-on s’inquiéter ? Oui !" affirme Marc Delire d’emblée.

"Est-ce que la solution ne serait pas qu’il parte en fait ?" se demande Stéphan Streker. "Il y a évidemment de quoi s’en faire. C’est le plus plus grand talent qu’on n’ait jamais connu…"