Eden Hazard : "Le Real doit aller à Chelsea pour gagner"

Zinédine Zidane, le coach du Real, trouve ce partage logique:

"Le résultat est juste. Notre première période n'a pas été une de nos meilleures, à cause de la pression adverse. On a eu des difficultés, mais on a changé des choses, et ça a été mieux en deuxième période. Il fallait changer quelque chose à la mi-temps. Surtout la pression, ça n'a pas été comme on voulait. Donc on a changé pour être plus haut, plus compacts, plus ensemble. Notre but de l'égalisation est mérité. Ce que fait Karim (Benzema), c'est impressionnant. Je me réjouis pour lui. Mais je ne suis plus surpris de ce qu'il fait à chaque match.

L'entraîneur français a également salué le travail du reste de son équipe:"Tous les joueurs ont fait un effort immense, et maintenant on va se reposer, on a un match (de championnat) samedi et ensuite on ira à Londres pour gagner le match retour. On est sur le bon chemin, on est convaincus de ce que l'on fait. On ne mettra pas 3 ou 4 buts à chaque match. Maintenant, c'est plus dur à chaque match de mettre des buts, et c'est pareil pour nos adversaires contre nous".

Le match retour aura lieu mercredi prochain à Stamford Bridge.