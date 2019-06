Eden Hazard, le digne successeur de Zidane au Real Madrid

L’arrivée d’Eden Hazard à 28 ans dans le club madrilène marque l’apogée de la carrière du Brainois. Son entraîneur, Zinédine Zidane a connu une situation similaire dans le même club en 2001. Qui était le Zinedine Zidane de 2001 par rapport au Eden Hazard de 2019 ? Analyse comparative des deux joueurs.

Âge de leur arrivée : deux joueurs arrivés à maturité

Eden Hazard arrive dans la maison blanche à 28 ans. Entre 28 et 30 ans, le joueur de football professionnel atteint le niveau optimal et maximal de ses capacités physiques. Au regard de sa saison en Premier League (16 buts, 15 assists), le capitaine des Diables semble confirmer cette théorie. 18 ans auparavant, « Zizou » s’installait à Madrid à 29 ans comme un joueur reconnu et maître de son jeu. Buteur, passeur, dribbleur, il avait déjà une réputation établie comme Hazard.

Palmarès : Ils ont beaucoup gagné … Sauf la C1

Eden Hazard a tout gagné ou presque avec les « Blues » : Deux titres de champion d’Angleterre (2015, 2017), une Cup (2018), une Coupe de la Ligue (2015) et surtout une Ligue Europa (2013) avant peut-être une deuxième à Bakou le 29 mai. Pour ZZ, le palmarès en club est plus mince avec deux Scudetto gagnés à la Juve (1997, 1998). Au niveau européen, il « ne » remporte que deux Coupe Intertoto (1995 avec Bordeaux et 1999 avec la Juventus), une Supercoupe de l’UEFA (1997) avec la Juventus tout comme une Coupe Intercontinentale en 1996 avec la Vieille Dame. C’est avec les « Bleus », l’Equipe de France, que son armoire à trophées se remplit. Il devient champion du Monde en 1998 et champion d’Europe en 2000.

Pour les deux joueurs, il ne manque qu’une chose avant le Real : la Ligue des Champions. Zidane a atteint la finale deux fois avec son club italien (1997, 1998) tandis que Eden a buté en demi-finale en 2014.

Statistiques : Hazard plus efficace pour marquer et faire marquer

Depuis ses débuts à Lille en 2007, le meneur des Diables a inscrit 158 buts en 544 matchs en club soit un but tous les 3.5 matchs. À l’inverse, Zidane est bien moins prolifique. Son bilan est de 76 buts en 462 matchs (1 but tous les 6 matchs) entre ses débuts à Cannes en 1989 et son dernier match à la Juventus en 2001. Le positionnement plus bas de « Zizou » sur le terrain pourrait expliquer ces chiffres sauf que le nombre des assists est aussi en faveur du numéro 10 belge : 150 à 116 pour lui. Sur l’échelle d’une saison, la meilleur d’Hazard en championnat c’est 20 buts avec Lille en 2011-2012 (meilleur statistique en carrière) quand Zidane n’a jamais dépassé les 10 buts (avec Bordeaux en 1992-1993) que ce soit avant d’arriver au Real ou même après.

Equipe Nationale : Zidane a gagné mais Hazard a plus marqué

Avec l’Équipe de France, Zidane avait déjà un palmarès fourni avant d’arriver en Espagne. Vainqueur de la Coupe du Monde en 1998, de l’Euro en 2000 et demi-finaliste à l’Euro 1996. Il a littéralement porté son pays dans les grandes compétitions en témoigne ses buts dans les grands matchs : deux contre le Brésil en finale (coupe du monde 1998), un contre l’Espagne en quart de finale (Euro 2000), un contre le Portugal en demi-finale (Euro 2000). Le palmarès d’Eden avec les Diables est encore à établir. Néanmoins, avec une troisième place à la Coupe du Monde 2018, il a contribué au meilleur résultat belge en coupe du Monde. La Belgique a aussi atteint le premier rang mondial au classement FIFA. Au niveau personnel, Hazard a de bien meilleures statistiques avec son pays que Zidane. Il a marqué 30 fois en 100 apparitions avec le maillot des Diables quand Zidane a la même période n’avait marqué que 18 fois en 66 capes.

Le match référence pré-Real : Ils ont mis le Brésil à genoux

Le nom de Zinedine Zidane est à jamais associé au 12 juillet 1998. Ce soir-là, deux coups de coin, deux têtes, deux buts. Zidane porte la France au sommet du football mondial. Une victoire 3-0 sur le Brésil pour remporter la compétition à domicile pour la première fois. Un match qui lui assurer le Ballon d’Or 1998 et un statut d’icône de ce sport. Pour Hazard, rien ne remplace (pour l’instant) le 6 juillet 2018. À Kazan (Russie), le Brainois porte toute l’équipe belge pour une victoire 2-1 face au Brésil de Neymar. Il a une influence énorme sur le milieu de la Seleçao qu’il asphyxie. Pour Eden Hazard, il s’agit du « meilleur match » de sa carrière.