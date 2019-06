Eden Hazard honoré pour sa 100e sélection avant Belgique-Kazakhstan

Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges a été célébré lors de l’avant-match de Belgique-Kazakhstan, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2020. Un hommage organisé pour avoir atteint le cap des 100 sélections en équipe nationale.

Une 100e sélection ça se fête, Eden Hazard l’a appris ce soir. Le nouveau joueur du Real Madrid a été accueilli par un tifo du groupe de supporters "1895 Belgium Fan Club". Puis, sous les applaudissements du public du stade Roi Baudouin et des autres joueurs, il a reçu une cape pour sa 100e cape, des mains de sa mère Carine présente comme toute la famille : son père Thierry et ses frères Thorgan (lui aussi titulaire), Kylian et Ethan. Tous ont posé avec le président de l’Union belge, Gérard Linard.

Le capitaine des Diables rejoint Jan Vertonghen (113 sélections) et Axel Witsel (102) au club des centenaires chez les Diables Rouges. En réalité, Eden Hazard joue son 101e match face au Kazakhstan ce samedi soir. Sa 100e avait eu lieu au GSP Stadium de Nicosie face à Chypre, le 24 mars dernier. Mais, il s’agit de sa première sortie en Belgique depuis que ce cap a été atteint.