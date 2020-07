Eden Hazard et Remco Evenepoel: la Une de "Marca" aux accents belges

Remco Evenepoel a réalisé un coup de génie ce jeudi en s’imposant sur la troisième étape du Tour de Burgos en Espagne. Un solo dans l’ascension finale du Picon Blanco lui a permis de s’imposer mais aussi de s’emparer de la tête du classement général.

"Ce garçon est une machine," "Il va être le roi de la prochaine décennie", c’est le gros titre de Marca ce matin. Un nouveau numéro du Belge retenu par le quotidien sportif espagnol sur sa Une ce vendredi. Le jeune coureur y occupe même la place principale, sa photo prenant la taille de la page. Alors qu’une légende parle "du successeur de Merckx…"

À ses côtés, un autre Belge, plus habitué à figurer à cet endroit. Eden Hazard bénéficie d’un encadré une semaine avant le match retour entre Manchester City et le Real Madrid. "Ce match est ton match," peut-on lire "Le joueur du Real est conscient que le Real l’a fait signer pour des rencontres comme celle face à Manchester." Un petit coup de pression pour un joueur qui ne la ressent pas vraiment mais dont la première saison à Madrid, entachée par des blessures, a quelque peu déçu… Et après la défaite des Madrilènes au match aller, il est certain que le club et les fans compteront (aussi) sur lui pour inverser la tendance.