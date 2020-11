Eden Hazard en Une des quotidiens espagnols : "avec un Eden comme ça, le Real n'a pas de limites !"

Eden Hazard a marqué un très joli but avec le Real Madrid hier, renouant avec le chemin des filets pour la première fois en plus d’un an. Le capitaine de l’équipe nationale s’est offert le titre d’homme du match dans cette victoire madrilène face au promu de Huesca. Ce matin, ça n’a pas manqué, la presse "madridiste" s’est montrée particulièrement heureuse du match de Hazard.

"Nous devons célébrer cela", titre le quotidien Marca, en référence à la célébration très discrète de Hazard sur son but, sans effusion de joie ni glissade sur les genoux. Jorge Valdano, personne mythique du Real Madrid, qui en a été joueur, entraîneur et directeur sportif, pointe cette non-célébration dans les colonnes du même journal. "Des buts comme ça doivent être célébrés !"

"On a retrouvé l’Eden de Chelsea"

"On a retrouvé l’Eden de Chelsea" prévient un éditorialiste du quotidien As. "Le Real Madrid a retrouvé ses émotions d’antan" en poursuit un autre, qui pointe également la déviation de Hazard à la base du but de Fede Valverde. Le journaliste rappelle : "Eden Hazard faisait partie du Top 5 mondial, seulement derrière Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé et Neymar. Son transfert ne souffrait d’aucune discussion. Mais vous savez qu’entre le surpoids et les blessures, nous n’avons pas pu profiter de cette version de Stamford Bridge à laquelle nous aspirions tant sans succès. Jusqu’au 31 octobre 2020. Hazard a rappelé que le talent n’a pas de date d’expiration lorsque vous prenez soin de vous."

"Avec un Eden comme ça, le Real n’a pas de limites", peut-on encore lire dans la presse. Une presse qui se réjouit avant tout de voir le rival catalan à 8 points après seulement 7 journées de championnat.