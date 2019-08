Eden Hazard élu meilleur joueur de la saison écoulée en Europa League

En marge du tirage au sort de la phase de groupes d'Europa League, l'UEFA en a profité pour élire le meilleur joueur de la compétition écoulée. Trois joueurs avaient été choisis par les 48 clubs participants et par un panel de 55 journalistes sportifs : Olivier Giroud, Luka Jovic et notre compatriote Eden Hazard. Alors qu'il n'avait disputé que 117 minutes sur les...dix premiers matches, c'est le Diable rouge qui a été primé. Probablement grâce à son pénalty décisif en demi-finale et sa prestation trois étoiles en finale (deux buts et une passe décisive) qui ont permis à Chelsea de rafler le trophée. Un clip lui a même été consacré.