Eden Hazard dans la sélection du Real Madrid pour le match de mercredi contre Grenade

Eden Hazard fait partie de la liste de 24 joueurs retenus par Zinedine Zidane pour le match que le Real Marid jouera mercredi face à Grenade pour le compte de la 15e journée de Liga.

C'est la première fois depuis fin novembre qu'Eden Hazard figure dans la sélection merengue. Le Diable Rouge s'était blessé à la cuisse droite le 28 novembre contre Alavés, et avait dû quitter le terrain après 28 minutes. Il a repris l'entraînement avec le reste de l'équipe la semaine dernière.

Depuis son transfert de Chelsea au Real Madrid pour 5 ans et 115 millions d'euros à l'été 2019, Eden Hazard, 29 ans, a enchaîné une opération à la cheville droite, une rechute, des blessures aux jambes, une quarantaine à cause du Covid-19 et une blessure musculaire. Au total, le Brainois a manqué près d'une cinquantaine de matchs en seulement un an et demi dans la capitale espagnole.