Eden Hazard champion, la Juventus à la ramasse, nouveau sacre pour De Bruyne : les prévisions de titres pour les 5 grands championnats

L’observatoire du football CIES a sorti ce lundi ses prévisions pour les classements finaux des 5 grands championnats européens. Comme chaque année, l’organisme suisse base ses prédictions sur toutes une série de facteurs, allant de l’expérience des joueurs aux investissements en somme de transfert pour composer les effectifs, en passant par les performances des équipes lors des 365 derniers jours.

Finalement, peu de changements sont annoncés pour cette saison. Sur les 5 champions de l’année 2021 (Lille, Bayern Munich, Manchester City, Inter Milan, Atletico Madrid), deux se verraient déchus de leur trône.

L’Atletico ne reconduirait pas son titre. C’est le Real Madrid, déjà seul en tête de la Liga, qui coifferait les lauriers avec ses Diables rouges Eden Hazard et Thibaut Courtois. Le Barça serait 3e, derrière le duo madrilène et le FC Séville 4e. Après une année qui a vu Lille souffler le titre au PSG, le club de Paris reprendrait sa place en tête du classement de la Ligue 1, avec Marseille et Lyon sur le podium. Les Lillois ne seraient plus que 6e.

En Italie, même sans Romelu Lukaku, l’Inter Milan devancerait le Napoli de Dries Mertens et le Milan AC d’Alexis Saelemaekers. La grosse surprise viendrait de la 6e place de la Juventus, classée derrière l’AS Roma et l’Atalanta. Comme on parle de Romelu Lukaku, son retour en Premier League ne serait pas synonyme de succès en compétition nationale. Les prévisions annoncent le même classement en 2021-2022 qu’en 2020-2021. Chelsea termineraient donc 4e de Premier League, derrière Manchester City, à nouveau champion avec Kevin De Bruyne, Manchester United et Liverpool. Cristiano Ronaldo échouerait donc pour la deuxième année de suite dans la quête d’un titre national.

Enfin, en Allemagne, le bulldozer Bayern Munich écraserait tout sur son passage. Derrière l’ogre bavarois c’est Wolfsburg et ses Belges (Casteels, Bornauw Vranckx, Lukebakio) qui ont les faveurs des statistiques devant le Dortmund du trio Witsel-Meunier-Thorgan Hazard.

Si les prévisions affichent les champions nationaux, elles proposent aussi le nom des descendants. En Espagne, Cadiz, Elche et Alaves passeraient à la trappe. En Serie A, Salernitana (malgré l’apport de Franck Ribéry), Spezia et Venise (avec le Belge Daan Heymans et l’ex d’OHL Thomas Henry) basculeraient.

Newcastle, Watford (avec Christian Kabasele) et Norwich sont les favoris pour descendre d’un échelon et rejoindre les bancs du Championship en juin 2022. En France, Brest, Saint-Etienne et Troyes n’auraient pas assez de points pour se maintenir.

Enfin, en Bundesliga, Augsburg, Bochum et Fürth ne survivraient pas à la saison dans l’élite du football allemand.

Tout ceci ne restant que des prévisions, les prochains mois nous diront si les méthodes mathématiques arrivent à bien lire les statistiques.