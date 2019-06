Eden Hazard attire 50.000 personnes au Bernabeu, 6e affluence de tous les temps

De nombreux 'Aficionados' ont pris d’assaut le stade Santiago-Bernabeu jeudi soir pour assister à la présentation officielle d’Eden Hazard. Le Diable rouge a attiré 50.000 personnes, a-t-on appris jeudi soir.

Seuls Cristiano Ronaldo (75.000) et Kaka (55.000) ont fait mieux que lui au Real Madrid. Dans l’histoire, seuls cinq joueurs ont attiré plus les foules. En plus de Ronaldo et Kaka, Diego Maradona avait attiré 65.000 tifosis dans le San Paolo de Naples pour son arrivée en provenance de Barcelone en juillet 1984 ce qui en fait le deuxième du classement. Au Barça, justement, 60.000 personnes avaient assisté aux premiers pas de Zlatan Ibrahimovic en 2009. Acheté 80 millions d’euros, il était, à l’époque, le transfert le plus cher de l’histoire du club. Son coéquipier Neymar suit en quatrième position (57.000) en 2013 devant Kaka et Hazard.