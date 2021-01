Eden Hazard a 30 ans, retour sur sa carrière en 30 images : de la sortie anonyme contre l'Argentine au match incroyable face au Brésil (2/3)

Belgique - Tunisie : 23 juin 2018 (5-2) - Russie 2018 - Groupe G - 23/06/2018 La Belgique a battu la Tunisie à Moscou et a fait un grand pas vers les huitièmes de finale (5-2). Les Diables montent en puissance et peuvent toujours s’appuyer sur l’efficacité de Romelu Lukaku et la grande forme d’Eden Hazard, tous deux auteurs d’un doublé. Le remplaçant Michy Batshuayi s'est chargé du 5e but. Jamais, la Belgique n'avait autant marqué en Coupe du Monde.